Затриманий чоловік досі не допитаний: у Польщі вбили матір та двох її доньок з Вінниччини

У суботу після 15:00 співробітники місцевої поліції отримали інформацію про виявлення тіл жінки і двох маленьких дівчаток у квартирі в Пущиково. За словами речника Великопольської поліції, інспектора Анджея Боровяка, жінці було 29 років, а дівчаткам — 1,5 року і 4,5 років. Боровяк зазначив, що батько дітей і чоловік жінки був затриманий у зв'язку з цією справою. Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що українця жорстоко вбили на парковці у польському Хелмі.

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Поліцейський розповів виданню Eska, що огляд квартири проводився експертами і технічними фахівцями до пізньої ночі. Він додав, що затриманий у справі 42-річний чоловік ще не був допитаний.

«Перший допит, ймовірно, відбудеться після того, як буде отримано висновок судмедекспертів», — підкреслив він.

Речник Великопольської поліції також висловився з приводу неофіційної інформації деяких місцевих ЗМІ про те, що у подружжя, окрім двох доньок, був ще син-підліток. Боровяк відкинув цю інформацію і сказав, що «ні, це не їхня дитина. Він дійсно був у будинку, але він не має жодного відношення до цієї справи».

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На запитання, чи правда, що 42-річний чоловік сам звернувся до поліції, інспектор Анджей Боровяк відповів: «Ми не надаємо інформації на цю тему». На запитання, чи був чоловік тверезим під час затримання, офіцер відповів, що не має інформації про результати тестів на тверезість, але зазначив, що це питання не має особливого значення, оскільки, як він зазначив, «досі немає впевненості, коли саме сталося вбивство, воно могло статися набагато раніше».

Відомо, що загибла родина з України. Це Юлія Хоменчук та її дочки: Даша та Маша. Вони до переїзду у Польщу мешкали у селі Сигнал на Вінниччині. Про це повідомила знайома покійних Поліна Кочина-Мотуз та організувала збір коштів на поховання.

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«Просимо допомоги усіх небайдужих людей сім'ї Хоменчуків, проживаючих в селі Сигнал. Сталося велике горе, померла донька і двоє онучок, які проживали в Польщі. Щоб доставити тіла для поховання до України, потрібна велика сума грошей — 40000 доларів», — написала вона.

Раніше повідомлялося, що українка стала жертвою маніяка у Польщі, якому просто подобалося вбивати.

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