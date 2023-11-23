Унікальна операція: у Києві лікарі витягли уламок міни з серця 4-річної дівчинки з Херсона (відео)

В Україні, де раніше вперше трансплантували серце 6-річній дитині, прооперували 4-річну дівчинку, в серце якої потрапив уламок під час обстрілу Херсона. Дитина дивом залишилася жива — її прооперували в ДУ «Інститут серця МОЗ України».

РЕКЛАМА

Відео з операційної, коли уламок міни дістали з серця херсонської дівчинки, оприлюднив генеральний директор ДУ «Інститут серця МОЗ України», кардіохірург Борис Тодуров.

Лікар розповів, що операція відбулася 22 листопада і тривала більше години, пише «Українська правда. Життя».

«Стан дитини задовільний. Її вже перевели з реанімації в загальну палату. У дівчинки ще є ураження на нозі, бо під час обстрілу у неї потрапило декілька уламків. Уламок з серця ми забрали, ніжка потроху загоюється — операцію робити не потрібно. Там рвана рана і вона заживає. Поки що з дитиною все добре», — прокоментував Тодуров.

РЕКЛАМА

Лікар додав:

«При операції ми використали неодимові магніти (складаються зі сплаву неодиму, бору і заліза), для того, щоб з м'яких тканин забрати уламки — так менш травматично».

РЕКЛАМА

Як писали «ФАКТИ», влітку Борис Тодуров провів складну операцію, витягнувши уламок з тіла бійця ЗСУ.

РЕКЛАМА

9

Читайте нас у Facebook та Instagram