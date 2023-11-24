Більше тисячі окупантів, 32 танки і 32 бронемашини: ЗСУ продовжують «перемелювати» російського ворога

Поки війська російського агресора продовжують завдавати ударів по цивільній інфраструктурі українських міст, Сили оборони продовжують штурмуваати позиції загарбників на Бахмутському напрямку, вести наступальну операцію на Мелітопольському напрямку і тримають оборону в районі Авдіївки. Загалом на передовій минулої доби відбулося 64 бойових зіткнень, під час яких було знищено майже рекордну кількість особового складу ворога — 1100 осіб.

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Загальна картина втрат ворога станом на ранок 24 листопада виглядає так:

Про це йдеться у ранковому зведенні Генерального штабу ЗСУ у Facebook.

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Згідно з повідомленням, вночі окупанти завдали чергового удару по Україні застосувавши 2 керовані авіаційні ракети Х-59 та 3 ударні БпЛА типу Shahed-136/131. Силами та засобами протиповітряної оборони всі ударні БпЛА знищено.

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Ситуація на найгарячіших ділянках фронту виглядає наступним чином:

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на Куп’янському напрямку ворог, за підтримки авіації, вів штурмові дії в районі Синьківки, де Силами оборони відбито 3 атаки;

на Бахмутському напрямку безуспішні штурми ворога відбулися біля Кліщіївки та Андріївки Донецької області, захисники України відбили 11 атак;

на Авдіївському напрямку протягом доби відбито 20 атак;

на Мар’їнському напрямку Сили оборони відбили 14 атак ворога в районах Мар’їнки, Георгіївки та Новомихайлівки Донецької області;

на Шахтарському напрямку загарбники вели безуспішні штурмові дії південно-західніше Старомайорського Донецької області;

на Запорізькому напрямку штурмові дії ворога тривали західніше Вербового Запорізької області, проте були безуспішними.

Водночас, Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку, завдають окупаційним військам втрат в живій силі та техніці, виснажують ворога вздовж всієї лінії фронту.

А на Херсонському напрямку наші захисники надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, ведуть контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Авіація Сил оборони протягом доби завдала удари по 11 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника. Своєю чергою підрозділи ракетних військ уразили 3 райони зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, пункт управління, склад боєприпасів, засіб протиповітряної оборони та 4 артилерійських засоби противника.



Нагадаємо, що напередодні Рада ухвалила важливі закони для військовослужбовців України.

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