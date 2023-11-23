Демобілізованим військовослужбовцям надаватимуть 60-денну відпустку: Рада ухвалила важливі для військових закони

Поки у парламенті ще тільки напрацьовується комплексний проєкт закону щодо мобілізації та демобілізації, народні депутати ухвалили кілька законопроєктів стосовно соціального захисту військовослужбовців та їхніх сімей.

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Як повідомив перший заступник голови Комітету соціальної політики Михайло Цимбалюк, зокрема, відтепер всі демобілізовані військовослужбовці, включаючи інші військові формування, матимуть право на 60 днів оплачуваної відпустки.

Був підтриманий також законопроєкт щодо гарантії посттравматичного батьківства та материнства для військовослужбовців та поліцейських, які виконують бойові завдання: держава бере на себе відповідальність за медичне забезпечення майбутнього батьківства.

Іншим документом ухвалено забезпечення роботи навчальних центрів для освітньої та культурної підтримки захисників України.

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Про те, які нововведення нещодавно ухвалила Верховна Рада стосовно відпусток, у тому числі й військовим, читайте на сайті «ФАКТІВ».

Ілюстративне фото зі сторінки Сухопутних Сил ЗСУ у соцмережах

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