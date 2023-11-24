Мобілізація по-новому: в одній з областей ухилянтів шукатимуть в розважальних закладах

Незважаючи на нерідкі випадки «пакування» людей до авто, співробітникам військкоматів, схоже, не завжди вдається виконати міфічний «план по мобілізованим», тому перевірки документів у чоловіків призовного віку збираються розширити.

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Зокрема, в Харкові збираються це робити в розважальних закладах.

Таке рішення ухвалила місцева влада, розповів очільник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

За його словами, 23 листопада відбулося чергове засідання Ради оборони Харківської області, під час якого обговорювалися мобілізаційні процеси у регіоні.

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За словами Синєгубова, у цьому напрямі мають працювати всі відповідальні органи та служби у співпраці з територіальними центрами комплектування.

«Перевірку наявності військово-облікових документів слід посилити у розважальних закладах», — зазначив Синєгубов.

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Також варто зазначити, що в Україні хочуть змінити правила мобілізації під час воєнного стану. Законопроєкт № 10209, який зареєстрували у Верховній Раді, пропонує серед іншого мобілізувати за письмовою згодою. Призивати тих, хто має відстрочку або бронювання, працівників правоохоронних органів. А також звільнятися зі служби за власним бажанням і залучати безробітних до робіт з відновлення інфраструктури.

Нагадаємо також про алгоритм дій у випадку, якщо потенційного мобілізованого силоміць заштовхують до авто ТЦК.

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