Таємно встановив камеру у спальні своєї колишньої: зірка тенісу влип у скандал

Екстретя ракетка світу, знаменитий у минулому аргентинський тенісист 41-річний Давид Налбандян, який обдурив смерть під час аварії на батьківщині, постане перед судом за звинуваченням у домаганнях і переслідуванні своєї колишньої коханої 29-річної Араселі Торрадо, повідомляє Bild.

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Як з'ясувалося, зірка тенісу встановив камеру у вентиляційному отворі квартири в Палермо (Італія), яку вони ділили, коли ще були разом, щоб контролювати дівчину та бачити, що вона робить.

Араселі Торрадо

Приховану камеру випадково виявив брат дівчини, коли прийшов у гості й побачив у вентиляційному отворі вогник, що світився. Брат Торрадо зняв кришку і дістав камеру.

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«Жах був невимовний: він не тільки спостерігав за мною, а й міг бачити мене оголеною!» — обурюється красуня.

Після цього дівчина подала скаргу до суду, який спочатку відхилив її через недостатність доказів.

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Але пізніше, коли Араселі роздобула аудіозапис, де Давид визнав, що встановив камеру, стверджуючи при цьому, що «нічого не бачив», оскільки пристрій не працював через погану якість інтернету, судове розслідування відновили.

Додамо, що Араселі Торрадо — аргентинська модель з рідного міста Ліонеля Мессі Росаріо. Що ж до Давида Налбандяна, який має вірмено-італійське коріння, то за роки виступів на корті він виграв 11 титулів АТР (у тому числі підсумковий турнір року в 2005-му) і заробив понад 11 млн доларів. Пара зустрічалася з вересня 2022 року до червня 2023-го.

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Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що легендарній тенісистці, яка заробила за кар'єру 17 мільйонів доларів і втратила все, загрожує в'язниця.

Фото ATP, Instagram

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