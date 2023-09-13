Легендарна тенісистка заробила за кар'єру 17 мільйонів доларів і втратила все: їй загрожує в'язниця (фото, відео)

Триразовій чемпіонці «Ролан Гаррос» та переможниці US Open, 51-річній експершій ракетці світу в особистому та парному розрядах іспанці Аранчі Санчес Вікаріо загрожує тюремний термін за звинуваченням у шахрайстві та приховуванні активів, повідомляє Marca. Раніше експерша ракетка світу Симона Халеп отримала чотири роки дискваліфікації за застосування допінгу.

Дворазова віцечемпіонка Олімпійських ігор Санчес Вікаріо, яка заробила за кар'єру в тенісі майже 17 млн доларів, може потрапити за ґрати разом зі своїм колишнім чоловіком Хосепом Сантаканою, з яким вона розлучилася у 2019 році.

Під час судового процесу, що почався в Барселоні, прокурор заявив, що колись відома пара, у якої народилися хлопчик і дівчинка, заборгувала Банку Люксембургу 8,14 млн доларів, але приховує свої активи, щоб не виплачувати борг. Заради цього подружжя ще до розлучення втекло до США. У разі визнання винними їм може загрожувати до чотирьох років ув'язнення та виплата мільйонів доларів компенсації.

«Я робила те, що він мені казав, бо я тенісистка, у мене немає жодних знань про активи, компанії чи щось інше. Я довірила всі свої кошти чоловікові, — заявила Аранча Санчес Вікаріо у залі суду, часом ридаючи. — Я не маю грошей, щоб утримувати своїх дітей, і мені доводиться покладатися лише на фінансову підтримку своїх друзів».

Аранча Санчес Вікаріо біля будівлі суду у Барселоні

В свою чергу, колишній чоловік тенісистки заявив, що помилка Санчес Вікаріо полягала не в тому, що вона закохалася не в того чоловіка, а в тому, що не сплачувала податки і не несла відповідальності перед сім'єю. «Я просто чекаю, що буде сказана правда і все закінчиться», — заявив Сантакана репортерам біля суду, де його ще не заслухали.

Знаменита тенісистка з колишнім чоловіком

Додамо, що за свою 18-річну професіональну кар'єру іспанка здобула 29 титулів у одинарному та 67 у парному розрядах. Чотири рази Санчес Вікаріо була чемпіонкою турнірів «Великого шолома» — «Ролан Гарроса» (1989, 1994, 1998 років) і US Open (1994 рік), а у складі збірної Іспанії шість разів виграла Кубок Федерації. Також у її активі шість перемог на змаганнях Grand Slam у парі та чотири у міксті. На Олімпіадах вона двічі ставала срібним і двічі бронзовим призером. Свою кар'єру знаменита іспанка завершила 2002 року, а 2007-го її включили до Міжнародної зали тенісної слави.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що чемпіона світу з футболу Дані Алвеса відправили до в'язниці за звинуваченням у зґвалтуванні.

Фото marca.com, Wimbledon

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