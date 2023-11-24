Краще їх уникати: складено список найбільш проблемних автомобілів

У кожного автовиробника є моделі, які навряд чи можна назвати ідеальними. Скласти подібний список вирішили і в Британії — цим зайнялись британські журналісти у співпраці з місцевими страховиками з MotorEasy, пише Avtosota.

РЕКЛАМА

Такий список може бути корисним не тільки британцям, відзначають журналісти, а й споживачам в інших країнах, адже на ринку королівства представлені авто практично всіх відомих виробників.

Audi A1 Sportback — компактний сегмент. Приголомшлива чверть його власників повідомляли про часті поломки, причому 21% з них пов’язували проблеми з електричними компонентами, не пов’язаними з двигуном, а 7% - з кузовом. Скарги стосувалися також несправностей супутникової навігації та інформаційно-розважальної системи.

РЕКЛАМА

Audi A3 Sportback — сімейний автомобіль. В цій категорії Audi A3 Sportback отримав титул найгіршого автомобіля. Тривожно, що 53% власників стикалися з поломками протягом двох років володіння, в основному з проблемами інформаційно-розважальної системи та інших електронних компонентів.

РЕКЛАМА

Седан Audi A6 отримав найбільше критики у класі великих автомобілів: 44% власників повідомили про несправності. Переважно проблеми з електрикою, як пов’язані, так і не пов’язані з двигуном, дошкуляли двом третинам користувачів, а також періодичні збої в роботі навігаційної та мультимедійної систем.

РЕКЛАМА

Mercedes-Benz GLE — розкішний автомобіль. У сегменті автомобілів класу люкс кросовер Mercedes-Benz GLE не вразив своєю надійністю, розчарувавши 44% опитаних власників. Нарікання стосувалися електричної системи, кузова, оздоблення салону, вихлопної системи, навігації та підвіски.

Citroen C3 Aircross — компактний кросовер. Серед компактних позашляховиків Citroen C3 Aircross негативно вирізняється з точки зору надійності. Майже третина (29%) власників повідомили про проблеми з двигуном, підвіскою, електрикою та іншими вузлами.

Skoda Karoq — сімейний кросовер. Дивно, але чеський фаворит, Skoda Karoq, в категорії сімейних позашляховиків опинився не в найкращому становищі. Як бензинові, так і дизельні версії виявилися недостатньо надійними порівняно з конкурентами, причому проблеми переважно пов’язані з електричними системами двигуна, кузовом та іншими механічними компонентами.

Ford Kuga — великий кросовер. Відмінності виникли між дизельними та бензиновими версіями Ford Kuga, причому дизельні моделі повідомляли про більшу кількість поломок (28% проти 20%). Значну частину скарг становили проблеми з електрикою, включаючи несправності акумулятора та несправності, не пов’язані з двигуном.

Seat Tarraco — 7-місний кросовер. Незважаючи на просторий дизайн, схожий на Skoda Kodiaq, Seat Tarraco бракувало надійності: 44% власників повідомляли про поломки, що стосувалися переважно двигуна, електричної системи, мультимедіа, кондиціонера та кузова.

Porsche Taycan — електромобіль. Porsche Taycan, хоч і відомий своєю швидкістю, але 46% британських власників висловлювали занепокоєння з приводу його надійності. Найбільш поширеними були проблеми, пов’язані з кондиціонером та інформаційно-розважальною системою, що підриває його репутацію на ринку електромобілів.

Експерти також назвали три корейські авто, які вважаються «далекими від ідеалу».

67

Читайте нас у Facebook та Instagram