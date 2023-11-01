Є проблеми: експерти назвали два популярні німецькі автомобілі, які краще не купувати

Німеччина славиться своєю інженерною майстерністю, особливо в автомобільній промисловості. Однак не всі автомобілі, що виходять з цього шанованого автомобільного центру, виправдовують свою репутацію, пише avtosota.com.

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Є, принаймні, дві німецькі моделі, які не виправдали сподівань, спираючись на відгуки власників, статистичні дані та тенденції продажів.

Audi A4

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Audi A4, основна опора в сегменті компактних розкішних седанів, вже давно стала символом вишуканості та продуктивності. Проте, останні ітерації отримали змішані відгуки від власників. Незважаючи на те, що він має культовий дизайн Audi та комфортний інтер’єр, його низька продуктивність у різних аспектах викликає занепокоєння.

• Проблеми з продуктивністю:

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Варіанти двигунів для A4, хоч і багатообіцяючі на папері, не вражають на дорозі. 2,0-літровому чотирициліндровому двигуну з турбонаддувом не вистачає потужності, очікуваної в цьому класі, і він видає посередні 188 кінських сил, що здається недостатнім у порівнянні з конкурентами.

Розгін від 0 до 100 км/год займає неквапливі 7,3 секунди, відстаючи від інших моделей у своєму сегменті. Власники висловлюють розчарування в цьому аспекті, посилаючись на брак спритності та азарту під час їзди.

• Паливна неефективність:

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Ще одним помітним недоліком є його паливна економічність. Споживання А4 у 7,8 літрів на 100 кілометрів є вищим за середній показник для свого класу. Незважаючи на технологічний прогрес, спрямований на підвищення ефективності, A4 не дотягує, що є розчаруванням для власників, які шукають баланс між продуктивністю та економічністю.

• Зниження продажів:

Прохолодний прийом відобразився на показниках продажів. Хоча колись продажі A4 були дуже високими, в останні роки спостерігається спад. У 2022 році продажі впали на 15% порівняно з попереднім роком, що різко контрастує з його більш популярними попередниками.

BMW X1

BMW X1, розкішний компактний позашляховик початкового рівня, є відхиленням від типової досконалості BMW. Незважаючи на впізнаваність бренду, ця модель отримала неабияку порцію критики від власників.

• Обмеження в розмірах:

Одне з головних нарікань — це його розмір. При довжині 4 м 44 см, X1 не забезпечує достатнього простору в салоні порівняно з конкурентами. Задні пасажири особливо нарікають на обмежений простір для ніг, що робить тривалі подорожі некомфортними.

• Невисока продуктивність:

З точки зору потужності, 2,0-літровий двигун X1, що видає 228 кінських сил, повинен забезпечувати достатнє прискорення. Однак тести показали млявий час розгону від 0 до 100 км/год — 6,6 секунди, що є низьким показником у своєму класі.

• Проблеми з якістю та надійністю:

Власники висловлюють занепокоєння щодо якості збірки та надійності. Кілька повідомлень про проблеми з електричними системами X1, включаючи несправності в інформаційно-розважальній системі, освітленні та системі живлення, що є несподіваним для бренду, який є синонімом якісного інжинірингу.

• Стагнація продажів:

Відображаючи прохолодний прийом, продажі X1 зупинилися. Незважаючи на потужний початковий запуск, показники продажів залишаються відносно стабільними протягом останніх кількох років, що свідчить про боротьбу з більш популярними альтернативами.

Таким чином, хоча Audi A4 та BMW X1 носять престижні німецькі значки, вони не дотягують у ключових сферах, які впливають на їхню привабливість. Невисока продуктивність, обмеження розмірів, паливна неефективність та проблеми з якістю, висловлені власниками і підтверджені показниками продуктивності та тенденціями продажів, роблять ці моделі такими, до яких слід підходити з обережністю або взагалі відмовитися від них. У міру розвитку автомобільного ландшафту ці моделі слугують пересторогою в німецькому автомобільному репертуарі.

Як писали «ФАКТИ», раніше автоексперти назвали дві найгірші моделі бренду Toyota та дві найгірші моделі бренду Volkswagen за останні 10 років.

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