Споживачі незадоволені: названо три найгірші корейські авто, які рекомендують обходити стороною

Авторитет автомобільної промисловості Південної Кореї набагато вище, ніж у виробників з Індії. За останні роки корейці досягли значних успіхів, завоювавши репутацію виробників надійних та інноваційних транспортних засобів.

РЕКЛАМА

Однак не кожна ї їхня модель може стати «сяючою перлиною інновацій». Самі ж корейські споживачі пишуть у Мережі про те, що конкретні моделі корейського автопрому не відповідають вимогам у різних аспектах, що викликає незадоволення серед власників і впливає на показники продажів, пише Avtosota.

Для прикладу видання приводить три моделі, які поки що вважаються «далекими від ідеалу».

Daewoo Matiz

РЕКЛАМА

Daewoo Matiz, відомий своїми компактними розмірами та бюджетною привабливістю, на жаль, не вражає, коли справа доходить до продуктивності та комфорту. Маючи розміри приблизно 350 см в довжину, 150 см в ширину і 150 см у висоту, Matiz пропонує обмежений внутрішній простір, що робить його затісним для пасажирів та їхнього вантажу.

Daewoo Matiz 2006

РЕКЛАМА

Малопотужний двигун, потужність якого в середньому становить близько 65 кінських сил, сприяє його млявому прискоренню, розганяючись до 100 км/год за 16 секунд, як пішохід, що розчаровує. Відгуки власників на різних автомобільних форумах постійно підкреслюють проблеми Matiz з обгонами на шосе і його слабку поведінку на схилах.

Крім того, витрата палива не є сильною стороною Matiz, він споживає приблизно 6−7 літрів на 100 кілометрів. Така неефективна економія пального не компенсує його недостатню потужність, що розчаровує водіїв, які шукають як продуктивність, так і економічність.

РЕКЛАМА

Показники продажів Matiz за останні роки знизилися, а його популярність зменшилася, оскільки споживачі обирають більш просторі та динамічні варіанти, доступні на ринку.

SsangYong Rodius

SsangYong Rodius, MPV, було розроблено для великих сімей, проте, на жаль, не відповідає цим вимогам через свій поляризаційний і незграбний дизайн. Його значні розміри, приблизно 515 см в довжину, 190 см в ширину і 185 см у висоту, пропонують достатньо місця для пасажирів і вантажу. Однак його дизайн часто критикували, вважаючи його своєрідним і непривабливим.

Ssangyong Rodius 2013

Хоча Rodius пропонує пристойну потужність з двигунами потужністю від 155 до 178 кінських сил, його прискорення залишається невиразним — від 0 до 100 км/год приблизно за 12 секунд. Проте у відгуках власники часто скаржаться на керованість автівок, оскільки їх громіздка рама ускладнює маневрування в обмеженому просторі.

Hyundai Accent

Hyundai Accent, хоча і є популярним вибором у субкомпактному сегменті, не дотягує до рівня вишуканості та технологічності. Маючи довжину близько 430 см, ширину 170 см і висоту 145 см, Accent пропонує пристойний внутрішній простір, але йому бракує вишуканості та сучасних функцій, які є у його конкурентів.

Hyundai Accent 2010

Маючи потужність від 120 до 130 кінських сил, Accent забезпечує помірне прискорення, досягаючи 0−100 км/год приблизно за 10 секунд. Однак йому не вистачає інформаційно-розважальних технологій та систем допомоги водієві, що є суттєвою проблемою, на яку звертають увагу власники на різних форумах.

Раніше «ФАКТИ» писали, що навіть у «розкручених брендів» є моделі, які можуть ввести в оману майбутнього власника, що вирішить купити машину, не знаючи про її «підводні камені».

164

Читайте нас у Facebook та Instagram