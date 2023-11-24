Розчарована колегами-путіністами: «онука Івана Будько» перейшла на українську

Українська акторка Соня Стеценко, яка в серіалі «Свати» зіграла онучку Женю в дитинстві, розповіла, що вже два роки, як перейшла на українську мову.

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Мама артистки зізналася, що все життя їхня родина була російськомовною, втім з початку повномасштабного вторгнення, Стеценки принципово припинили використовувати ворожу мову у побуті, пише Оboz.ua.

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«Вдома ми завжди розмовляли російською, я закінчила школу, де викладання велося виключно цією мовою. Іноді, коли дзвоню Сонечці, ненароком переходжу на російську, вона поправляє: «Мамо, рідненькою, будь ласка!» — розповіла мама акторки.

Зараз Софії Стеценко 20 років. З початком повномасштабного вторгнення вона поїхала до Праги, потім знайшла притулок у Канаді, Торонто. Там українська артистка працює асистентом на знімальних майданчиках та фестивалях.

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Нещодавно Стеценко приїздила до Києва, де в неї живе родина. Акторка з теплом згадує знімання у серіалі «Свати», втім зізнається, що розчарована позицією російських колег, які виявилися затятими путіністами.

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«Для мене „Свати“ — це добрі спогади дитинства та дуже крутий досвід. Але коли починаю згадувати колег… Через повномасштабне вторгнення відчуття не дуже хороші, тому що російські актори, які грали головні ролі, підтримують кремлівську агресію», — прокоментувала артистка.

Нагадаємо, популярна співачка Ліда Лі, після початку повномасштабної війни в Україні, теж повністю перейшла на українську мову, хоча це було для неї складно.

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