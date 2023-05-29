«Відшивала плитоноски»: популярна співачка розповіла про зміни під час великої війни

Популярна співачка Ліда Лі, яка підтримала флешмобом Олену Зеленську, розказала, як її змінила повномасштабна війна та чому вона не виїхала з України. Артистка каже, що за цей час повністю перейшла на українську мову, хоча це було для неї складно. У цьому вона зізналася в програмі «Блокпост шоу».

«Я дуже люблю українську мову, але сказати, що я нею вільно володіла — ні, — поділилася Ліда. — І саме війна все змінила. Адже раніше я навіть боялася давати інтерв’ю українською мовою. Я переживала, що мій словниковий запас не такий великий. А тепер я говорю вільно і з кожним днем намагаюся більше читати, дивитися фільмів українською, для того, щоб вже вільно і досконало розмовляти».

Повномасштабне вторгнення змінило життєві пріоритети артистки.

«Я почала писати пісні українською, — задоволена артистка. — Якщо до війни я це все відкладала в шухляду, і нікому не давала слухати, зараз відчуваю якусь силу в собі. А ще я зрозуміла, що черпати натхнення можна не лише у творчості, а й з волонтерства».

Перші чотири місяці повномасштабного вторгнення співачка жила у Вінниці і допомагала нашим військовим.

«У нас був маленький волонтерський штаб, де ми відшивали плитоноски, — згадує співачка. — І ці перші місяці я жила повністю без музики, тому що не могла і не хотіла. Нічого не творилося всередині мене. Але завдяки волонтерству я відчувала дуже багато сили, особливо, коли ти розумієш, що ці жилети принесли користь нашим бійцям, нашим хлопцям. Раніше на першому місці у мене стояла завжди лише робота: спочатку там все має бути гаразд, а потім я вже знаходила час на сім’ю. А зараз все трішки по-іншому: спочатку — близькі, рідні, є кохані люди, з якими хочеться спілкуватися і приділяти їм якомога більше часу. Я почала розуміти, що сьогодні є життя, а завтра його може не бути. У мене були різні варіанти: поїхати з України, будувати кар’єру, сім’ю, але я лишаюся тут. Я хочу все це проходити разом з країною».

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