Вбивство окупантами дитячого письменника Вакуленка: перед стратою йому переламали пальці на руках

Стали відомі подробиці жорстокого вбивства російськими окупантами дитячого письменника Володимира Вакуленка у березні 2022 року. З'ясувалося, що лауреата багатьох літературних премій двічі викрадали з дому, а перед смертю катували. Про це на брифінгу розповів начальник слідчого управління поліції Харківщини Сергій Болвінов.

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Володимир Вакуленко був відомий своєю проукраїнською позицією. Навіть коли окупанти увійшли до його рідного села Капитолівка, розташованого під Ізюмом, письменник не ховаючись носив рюкзак із шевронами ЗСУ та полку «Азов», що дуже не подобалося росіянам.

Як вдалося встановити слідству, вперше загарбники прийшли до будинку Вакуленка 22 березня 2022 року. Вони забрали з собою письменника разом із його хворим 14-річним сином. Як розповів Сергій Болвінов, Володимира Вакуленка схиляли до того, щоб він почав співпрацювати з окупаційною владою. На що письменник відповів категоричною відмовою. Тоді окупанти хотіли змусити Володимира роздягнутися догола, щоб подивитися, чи немає на тілі патріотичних татуювань. Однак Вакуленко знову відмовився виконувати вимогу окупантів, і ті несподівано вирішили відпустити його разом із сином додому.

Щоправда, 24 березня загарбники знову прийшли до будинку Вакуленка, заштовхали письменника в автомобіль, на якому було зображено символ «z», і повезли його в ліс вбивати. Слідство встановило, що стратою дитячого письменника керували колаборант Владислав Низкородьєв із позивним «Лев» та кулеметник Сергій Удоденко — «Удод». Обидва — жителі Луганська. Низкородьєв наказав «Удоду» розстріляти Вакуленка. Однак перед цим письменника катували. Спершу йому стріляли під ноги, а потім переламали всі пальці на руках. І лише після цього вже застрелили.

Мешканці Луганська Владислав Низкородьєв із позивним «Лев» та Сергій Удоденко («Удод») за вбивство письменника Вакуленка та інших мешканців Ізюмського району оголошені у розшук

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Тіло Володимира Вакуленка було виявлено на місці масового поховання під Ізюмом. Особистість письменника була підтверджена експертизою ДНК.

«Лева» та «Удода» підозрюють ще у кількох вбивствах мирних жителів Ізюмського району. Як мінімум встановлено факт страти трьох місцевих мешканців. Чоловіків спочатку тримали кілька днів у холодному підвалі без світла, їжі та води, періодично б'ючи бранців ціпками. Після чого їх вивезли до лісу та розстріляли. Обох колаборантів наразі оголошено в розшук. Якщо їх вдасться притягнути до відповідальності за українським законодавством, на зрадників чекає довічне ув'язнення.

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Довідка «ФАКТІВ». Володимир Вакуленко — дитячий письменник, поет та громадський діяч. Лауреат міжнародної літературної премії імені Олеся Ульяненка, лауреат всеукраїнського конкурсу імені Леся Мартовича, лауреат міжнародного конкурсу «Коронація слова». Вакуленко також був нагороджений «Срібним тризубом» за літературні здобутки.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що внаслідок ракетного удару по Краматорську загинула відома українська письменниця Вікторія Амеліна, яка за кілька днів до трагедії презентувала на Книжковому арсеналі в Києві знайдений нею щоденник розстріляного Володимира Вакуленка.

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