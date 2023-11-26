Вибухова неділя в росії: у п’яти регіонах пролунали вибухи
Поки Україна відбивалась від «шахедів», в росії теж була тривожна ніч. В рф заявили про масовану атаку безпілотниками. Вибухи були в Москві, Тулі, Калузі, Брянську, Смоленську.
Місцевими ЗМІ повідомлялося, що літали дрони, їх намагалися збити.
Своєю чергою, міноборони рф стверджувало, що сили ППО нібито знищили 11 дронів-камікадзе у чотирьох областях.
Губернатор Тульської області Олексій Дюмін заявив, що над Тулою збили два безпілотники. Один з них влучив у багатоповерхівку, пише Telegram-канал Mash.
Як йдеться в повідомленні, дрон «залетів у квартиру» на 12 поверсі одного з будинків в Тулі. Будинок цілком евакуювали.
За інформацією росЗМІ, постраждали кілька квартир, у трьох із них було вибито вікна. Також травми стопи отримала одна людина, потерпілого було госпіталізовано.
Але вже зранку у неділю, 26 листопада, в місті пролунали нові вибухи: в мережі стверджують, що працює ППО.
Жителі Тули у мережі публікують відео, на яких чути вибухи. Пізніше у небі з'явився дим.
Росіяни стверджують, що над містом нібито літали дрони. Тому працювала протиповітряна оборона. Окупанти традиційно звинуватили у так званій «атаці» Україну.
«За нашою інформацією, ППО збила щонайменше ще один український БПЛА у небі над містом. За словами місцевих, також було чути польоти кількох дронів у Заріченському районі міста», — пишуть російські пабліки.
У Москві під час атаки дронів два московські аеропорти, Внуково та Домодєдово, призупинили роботу. Про це повідомило російське пропагандиське агентство ТАСС.
В московських аеропортах увели план «Купол». Літаки знаходяться в зоні очікування.
Смоленський губернатор також заявив про атаку дронами, це вже пʼятий російський регіон, який повідомляє, що атакований БПЛА.
На окупованих росіянами територіях України теж було неспокійно.
Вночі вибухи пролунали у тимчасово окупованому місті Зугрес Донецької області. Згодом їх почули в інших містах окупованої Донеччини.
Майже половина Донецька та Маріуполь залишились без світла.
Також повітряну тривогу оголосили у Севастополі. «Влада» перекрила Кримський міст. Місцеві пабліки пишуть про сильні взриви.
Як відомо, Кримський міст неодноразово був атакований українською стороною. Україна заявляла, що незаконно збудований міст є законною ціллю й він буде зруйнований, але тоді, коли цього буде вимагати ситуація.111