Вибухова неділя в росії: у п’яти регіонах пролунали вибухи

Поки Україна відбивалась від «шахедів», в росії теж була тривожна ніч. В рф заявили про масовану атаку безпілотниками. Вибухи були в Москві, Тулі, Калузі, Брянську, Смоленську.

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Місцевими ЗМІ повідомлялося, що літали дрони, їх намагалися збити.

Своєю чергою, міноборони рф стверджувало, що сили ППО нібито знищили 11 дронів-камікадзе у чотирьох областях.

Губернатор Тульської області Олексій Дюмін заявив, що над Тулою збили два безпілотники. Один з них влучив у багатоповерхівку, пише Telegram-канал Mash.

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Як йдеться в повідомленні, дрон «залетів у квартиру» на 12 поверсі одного з будинків в Тулі. Будинок цілком евакуювали.

За інформацією росЗМІ, постраждали кілька квартир, у трьох із них було вибито вікна. Також травми стопи отримала одна людина, потерпілого було госпіталізовано.

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Але вже зранку у неділю, 26 листопада, в місті пролунали нові вибухи: в мережі стверджують, що працює ППО.

Жителі Тули у мережі публікують відео, на яких чути вибухи. Пізніше у небі з'явився дим.

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Росіяни стверджують, що над містом нібито літали дрони. Тому працювала протиповітряна оборона. Окупанти традиційно звинуватили у так званій «атаці» Україну.

«За нашою інформацією, ППО збила щонайменше ще один український БПЛА у небі над містом. За словами місцевих, також було чути польоти кількох дронів у Заріченському районі міста», — пишуть російські пабліки.

У Москві під час атаки дронів два московські аеропорти, Внуково та Домодєдово, призупинили роботу. Про це повідомило російське пропагандиське агентство ТАСС.

В московських аеропортах увели план «Купол». Літаки знаходяться в зоні очікування.

Смоленський губернатор також заявив про атаку дронами, це вже пʼятий російський регіон, який повідомляє, що атакований БПЛА.

На окупованих росіянами територіях України теж було неспокійно.

Вночі вибухи пролунали у тимчасово окупованому місті Зугрес Донецької області. Згодом їх почули в інших містах окупованої Донеччини.

Майже половина Донецька та Маріуполь залишились без світла.

Також повітряну тривогу оголосили у Севастополі. «Влада» перекрила Кримський міст. Місцеві пабліки пишуть про сильні взриви.

Як відомо, Кримський міст неодноразово був атакований українською стороною. Україна заявляла, що незаконно збудований міст є законною ціллю й він буде зруйнований, але тоді, коли цього буде вимагати ситуація.

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