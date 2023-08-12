Вибухи на Кримському мосту: що відбувається (фото, відео)

Після ударів ЗСУ по Чонгарському мосту в Криму, в районі Керчі, знову лунають вибухи. Над Керченським мостом видніється дим.

Міст зараз

Про це повідомляє видання «Крим.Реалії».

Тим часом мережею ширяться фотографії і відео із задимленим мостом.

Рух автотранспорту по споруді тимчасово призупинено.

Наразі інші подробиці ситуації не розкриваються.

Голова окупаційної адміністрації Криму сергій аксьонов стверджує про нібито роботу ППО. За його словами Кримський міст «не пошкоджено».

«У районі Керченської протоки силами ППО збито дві ворожі ракети. Кримський міст не пошкоджено», — написав він.

Дані про знищення двох прольотів мосту поки не підтверджуються.

Однак зрозуміти, що на мосту відбувається щось надзвичайне, змогли і російські відпочивальники на керченському пляжі.

Як відомо, країна-терорист рф побудувала Керченський міст після окупації Криму у 2014 році. Наразі ворог використовує конструкцію для перекидання військової техніки та живої сили на південний фронт. Перші вибухи на мосту пролунали вже в жовтні 2022 року. Як відзначив голова СБУ Василь Малюк, це була спецоперація його підлеглих. А 17 липня внаслідок атаки надводних дронів на Кримському мосту було зруйновано два прольоти.

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