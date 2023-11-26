Ворог атакував Україну з неба: в Повітряних силах назвали кількість збитих цілей
В ніч на 26 листопада росія знов атакували Україну «шахедами». Сили ППО знищили 8 ударних дронів.
Окупанти запускали БПЛА з південно-східного напрямку (Приморсько-Ахтарськ -рф). Всього по території України було запущено 9 «шахедів», повідомили у Повітряних силах ЗСУ.
«В результаті бойової роботи протиповітряною обороною Сил оборони України знищено 8 ворожих безпілотників «Shahed-131/136», — йдеться у повідомленні.
За інформацією Командувача Об'єднаних сил ЗСУ генерал-лейтенанта Сергія Наєва, у Північній операційній зоні ворог запустив 6 дронів-камікадзе типу ''Shahed''.
Три дрони знищені мобільними вогневими групами протиповітряної оборони Північного угруповання військ.
Зокрема, в небі Київської області знищено один ударний дрон, ще два дрони-камікадзе знищено на Сумському напрямку, один із яких у небі Полтавської області.
Також стало відомо, що два БПЛА вночі було збито над Дніпропетровською областю. Безпілотники знищили над Новомосковським та Синельниківським районами.
Нагадаємо, минулої ночі Київ пережив наймасовішу атаку дронів-камікадзе з початку повномасштабного вторгнення рф в Україну. Повітряна тривога тривала понад 6 годин. Окупанти випустили 75 «шахедів». Сили ППО знищили 74 з них.
У столиці уламки збитих дронів впали у кількох районах, є руйнування. Через обстріл Києва постраждали 5 людей. Серед них 11-річна дитина.87