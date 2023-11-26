«Воював він чесно й гідно»: в Кривому Розі поховали старшого солдата Олександра Лозового

На Центральному цвинтарі Кривого Рогу знайшов свій вічний спокій 35-річний Олександр Лозовий. Герой повернувся додому на щиті. Його життя 15 листопада обірвав уламок ворожого снаряду біля села Курдюмівка на Донеччині, де ворог несе найбільші втрати, повідомляють місцеві ЗМІ.

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Чоловік до великої війни працював слюсарем-ремонтником. Любив рідне місто, був веселим і приязним, душею компанії. На передову Олександра забрали торік у жовтні. Воював він чесно і гідно, був старшим солдатом, інспектором прикордонної служби — стрільцем відділення прикордонного загону.

«Це мій кум, я хрестила його сина. Він був щасливою людиною, турботливим чоловіком і батьком. Ми часто зустрічалися на свята, спілкувалися в компанії. Олександр полюбляв рибалити, брав з собою сина. Все було добре, поки не настав цей страшний час. Торік у жовтні він пішов захищати країну, воював на донецькому напрямку», — розповіла кума загиблого Світлана.

Подвиг солдата мешканці Кривого Рогу вшанували відзнакою «За заслуги перед містом»

Без надійного чоловічого плеча залишилася дружина, без батька — 8-річний син. Військові вручили рідним воїна синьо-жовте знамено, за яке він віддав життя, а місцеві вшанували його подвиг відзнакою «За заслуги перед містом».

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