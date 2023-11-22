Вже не візьме на руки свою ще ненароджену дитину: щемлива історія про захисника з Рівненщини, що загинув

У селі Лінчин попрощалися із загиблим захисником України Романом Логащуком. Старший солдат аеромобільного батальйону не дожив до 28-річчя всього кілька тижнів.

РЕКЛАМА

Молодий, красивий, спортивний, добрий, серйозний, щирий. Він мав багато друзів, адже до кожного знаходив підхід, кожного міг розвеселити та підняти настрій. Захоплювався риболовлею, полюванням, футболом, повідомляє у некролозі Березнівська міська рада.

У грудні 2022 року Роман став на захист України від російських загарбників. Він любив свою країну, хотів помститися окупантам за все зло, яке вони принесли нашому народу, і захистити тих, хто не може захиститися сам.

«Я у будь-якому випадку повернуся!» — повторював рідним щоразу, телефонуючи з війни, повторював щиро, з усмішкою та упевненістю в голосі, що буде саме так. Але не судилося…

РЕКЛАМА

Мріяв, що повернеться з війни та буде жити у мирній країні разом зі своєю сім'єю, яку разом із дружиною створили за три місяці до загибелі. Але не встиг насолодитися сімейним життям, безжальна війна забрала коханого чоловіка, який так і не візьме на руки свою ще ненароджену дитину.

РЕКЛАМА

Старший стрілець аеромобільного батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади загинув 11 листопада 2023 року під час ведення бойових дій на Донеччині. Від батьківської домівки у супроводі духового оркестру, почесної варти та колони прапороносців молодого Захисника проводжали усією громадою. Домовину з тілом Героя односельчани несли до церкви на плечах.

Поховали Героя з військовими почестями на кладовищі села Лінчин.

РЕКЛАМА

Раніше «ФАКТИ» розповідали історію офіцера, який ціною свого життя зберіг побратимів у бою.

191

Читайте нас у Facebook та Instagram