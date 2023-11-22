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Події

Вже не візьме на руки свою ще ненароджену дитину: щемлива історія про захисника з Рівненщини, що загинув

20:02 25 листопада 2023
старший солдат аеромобільного батальйону Роман Логащук

У селі Лінчин попрощалися із загиблим захисником України Романом Логащуком. Старший солдат аеромобільного батальйону не дожив до 28-річчя всього кілька тижнів.

Молодий, красивий, спортивний, добрий, серйозний, щирий. Він мав багато друзів, адже до кожного знаходив підхід, кожного міг розвеселити та підняти настрій. Захоплювався риболовлею, полюванням, футболом, повідомляє у некролозі Березнівська міська рада.

У грудні 2022 року Роман став на захист України від російських загарбників. Він любив свою країну, хотів помститися окупантам за все зло, яке вони принесли нашому народу, і захистити тих, хто не може захиститися сам.

«Я у будь-якому випадку повернуся!» — повторював рідним щоразу, телефонуючи з війни, повторював щиро, з усмішкою та упевненістю в голосі, що буде саме так. Але не судилося…

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Мріяв, що повернеться з війни та буде жити у мирній країні разом зі своєю сім'єю, яку разом із дружиною створили за три місяці до загибелі. Але не встиг насолодитися сімейним життям, безжальна війна забрала коханого чоловіка, який так і не візьме на руки свою ще ненароджену дитину.

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Старший стрілець аеромобільного батальйону 80-ї окремої десантно-штурмової бригади загинув 11 листопада 2023 року під час ведення бойових дій на Донеччині. Від батьківської домівки у супроводі духового оркестру, почесної варти та колони прапороносців молодого Захисника проводжали усією громадою. Домовину з тілом Героя односельчани несли до церкви на плечах.

Поховали Героя з військовими почестями на кладовищі села Лінчин.

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Раніше «ФАКТИ» розповідали історію офіцера, який ціною свого життя зберіг побратимів у бою.

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