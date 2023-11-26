Майже 1100 окупантів, 93 дрони і 16 танків: в Генштабі підрахували втрати ворога за добу

Розпочався 641-й день російської повномасштабної військової агресії проти України. Загалом ворог минулої доби завдав 4 ракетних та 109 авіаційних ударів, здійснив 59 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Також російські окупанти завдали повітряного удару по Україні, застосувавши 75 ударних БпЛА типу «Shahed-136/131». 74 ворожі дрони знищено.

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Протягом минулої доби відбулося 58 бойових зіткнень, повідомили в Генштабі.

На Бахмутському напрямку наші воїни відбили 10 атак противника поблизу Кліщіївки та Андріївки Донецької області. Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області.

Ворог, за підтримки авіації, не полишає спроб оточити Авдіївку. Безуспішними були наступальні дії ворога в районах Степового, Авдіївки, Первомайського та південніше Новокалинового Донецької області. Тут українські захисники відбили 23 атаки.

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На Мар’їнському напрямку противник вів штурмові дії в районах Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області, де Силами оборони відбито 9 атак.

На Запорізькому напрямку ворог 8 разів безуспішно намагався відновити втрачене положення поблизу Роботиного Запорізької області.

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Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції на Мелітопольському напрямку.

На Херсонському напрямку наші воїни надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 11 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки противника.

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Підрозділи ракетних військ уразили 11 районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, 4 артилерійських засоби, пункт управління та склад боєприпасів противника.

Завдяки ефективним діям українських військових, ворог втратив:

Нагадаємо, в ніч на 25 листопада ворог масовано атакував Україну «шахедами». Основний напрямок удару був направлений на Київ В результаті протиповітряного бою знищено 74 ударних БпЛА та керовану авіаційну ракету Х-59.



Експерт інформаційно-консалтингової агенції Defense Express Іван Киричевський, проаналізувавши атаку дронів на столицю, зауважив, що кількість випущених дронів може свідчити про те, що рф наростила обсяги виробництва російських «шахедів» на своєму заводі в Єлабузі. А поставки «літаючих мопедів» з Ірану або інших зовнішніх джерел тривають і далі. Атаки ворога були здійснені саме з поправкою на фактор раптовості. Ланки готових до пуску «шахедів» ніде не «світились» на супутникових знімках у відкритому доступі. Про підготовку до масованої атаки дронами не було повідомлень у мережі. Україні необхідно вважати на це. А те, що мобільними групами ЗСУ з кулеметами та зенітними гарматами було збито 40% дронів — це насправді дуже високий результат.

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