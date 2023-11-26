У Венеції, яка вже ввела заборону на захід у місто круїзних лайнерів, почнуть діяти вхідні квитки. Не квитки на окремі пам'ятки, а щоб потрапити в саме місто. Про зміни оголосив мер Луїджі Бругнаро. За його словами, це експеримент, покликаний зробити місто більш гостинним для мешканців, повідомляє пресслужба муніципалітету Венеції.

РЕКЛАМА

Вхідні квитки до Венеції будуть запроваджені вже навесні наступного року. Мер пояснив, що тоді почнеться експериментальна фаза першого такого проєкту у світі. Туристи, які не залишаються в місті на ніч, повинні будуть заплатити 5 євро.

Метою цього давно анонсованого закону є стримування гострого явища, відомого як «drop in and out», тобто приїзд мільйонів туристів лише на кілька годин. Саме вони є найчисленнішими й саме вони спричиняють переповнення міста, яке перевищує його можливості. Протягом багатьох років жителі Венеції визнавали, що їхнє місто непридатне для життя.

Мер Бругнаро оголосив, що експеримент з платними вхідними квитками розпочнеться наступної весни у вихідні дні. Загалом, за його словами, у 2024 році буде 29 днів, коли з туристів стягуватимуть плату за відвідування міста. Це буде реалізовано, зокрема, з 25 квітня до 5 травня та суботами й неділями у травні, червні та липні. Плата стягуватиметься з тих, хто входить до Старого міста з 8:30 до 16:00, і є обов'язковою для кожного туриста, старшого за 14 років. Квиток буде дійсний для приїзду з 8.30 до 16.00.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, у Ніцці з літа 2024 року вводять заборону на паління на всіх пляжах.

Раніше про різдвяні та новорічні тури для українців розповіла експертка з туризму Марина Білоножко.

РЕКЛАМА

64

Читайте нас у Facebook та Instagram