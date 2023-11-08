Зимові свята вже не за горами. І, попри війну, на Різдво (яке з цього року в Україні відзначатимуть за новоюліанським календарем ) та Новий рік чекають і дорослі, і діти. Люди ще більше, ніж раніше, цінують кожну мить життя, можливість поспілкуватися з рідними та близькими, а також побачити світ. Отож уже зараз починають будувати плани. Чи популярні нині туристичні поїздки на зимові свята за кордон? Які тури варті уваги та чому? Що треба знати, щоб подорож була цікавою та подарувала лише позитивні емоції? Про все це «ФАКТИ» розпитали експертку з туризму, невістку народних артистів України Світлани та Віталія Білоножко Марину Білоножко.

«Передріздвяний ярмарок — це справді особливий настрій»

— Марино, які різдвяні та новорічні тури популярні цьогоріч?

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— Це насамперед різдвяні ярмарки у Кракові, Празі, Дрездені, Парижі, Амстердамі та Відні. В кожній країні Європи пропонуються свої унікальні програми. Це виступи жонглерів, вистави, джазові концерти під гарячий ароматний та смачний глінтвейн. Ви можете в одному турі відвідати навіть три міста (наприклад Відень, Зальцбург та Мюнхен) і побачити різні ярмарки, насолодитись їхнім колоритом. Адже кожен ярмарок має історію, що нараховує не одне сторіччя.

Чимало туристів обирають для зимового відпочинку екзотичні теплі країни, а ті, хто любить кататися на лижах, — гірськолижні курорти Туреччини, Болгарії, Словаччини, Австрії, Польщі, Фінляндії… І, безперечно, варті уваги наші вітчизняні гірськолижні курорти.

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Різдвяні поїздки до Європи — це зазвичай автобусні маршрути, а екзотичні тури, скажімо до Домініканської республіки чи Мексики, фактично стартують з Варшави — маю на увазі чартерні рейси.

— Чи вдасться відчути атмосферу зимових свят у теплих краях?

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— Так. Адже готелі зазвичай спеціально готують новорічні програми для відпочивальників. Це і смачні святкові страви, і феєрверки, і концерт або шоу… Для дітей працюють аніматори, влаштовується дискотека. На вході в турецьких та єгипетських готелях гостей чекає гарно вбрана ялинка. Лише снігу немає…

— Передріздвяна атмосфера у країнах Європи зазвичай казкова. Кілька років тому насолоджувалась нею у Вроцлаві. Вітрини магазинів у цей час прикрашені особливо, мешканці міста та його гості фотографуються біля ялинки, у повітрі пахне глінтвейном. До речі, цей напій у Вроцлаві особливий — з ромом. А п’ють його з кухлів у вигляді чобітка. Кожного року у кухлика новий дизайн. Є поціновувачі, які колекціонують такі кухлі-чобітки.

— Передріздвяний ярмарок — це справді особливий настрій. Якось я була перед Різдвом у Мюнхені. Запам’яталось яскраве світло гірлянд повсюди, прикрашені ліхтариками та іграшками дерев’яні будиночки, де продаються смаколики та сувеніри. Аромати свіжої випічки та глінтвейну, баварських ковбасок та імбирних пряників — все це аромати Різдва. Ярмарок проходить в центрі міста на площі Марієнплац. У певні години для дітей там влаштовують вистави. А всі охочі можуть покататися на ковзанах на спеціально облаштованій ковзанці.

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На ярмарках у європейських країнах можна придбати різноманітні сувеніри

«Неймовірно цікавий музей Різдва в Ротенбурзі»

— Яка краса!

— Серед смаколиків на різдвяних ярмарках також можна продегустувати пунш, смажені каштани, мигдаль у цукрі, крепи (млинці, в які можна загорнути будь-яку начинку). Все це має чарівний смак! Неймовірно цікавий музей Різдва, який знаходиться у Німеччині, в Ротенбурзі. Він, до речі, працює цілий рік. Але, звичайно, напередодні Різдва така екскурсія дарує особливі враження. У музеї можна побачити колекції Санта Клаусів та Лускунчиків, старовинних ялинкових прикрас та листівок. В експозиції є іграшки, яким понад сто років!

— Дійсно, все це варто побачити.

— У кожній країні свої традиції. Та головне, що і діти, і дорослі мріють про дива. Подарунки, за якими дорослі поспішають на ярмарки для рідних та друзів, — це теж маленьке диво. Отож, якщо вам пощастило відвідати різдвяний ярмарок, привезіть тому, кого хочете порадувати, новорічну прикрасу ручної роботи, декоративний посуд або будиночок, різдвяний вінок, гарну чашку для чаю чи кави. Серед виробів дуже популярні вʼязані теплі шкарпетки та рукавички. Варто пригостити рідних та друзів імбирними пряниками, льодяниками, шоколадом, бельгійськими вафлями…

— Чимало дітей мріють потрапити у гості до Санти Клауса. Що чекає їх у його резиденції?

— Це враження, які залишаються на все життя. Знаходиться резиденція у містечку Корвантур у Фінляндії. Добратися до будиночка, де живе Санта Клаус, можна на снігоході, адже дороги запорошені снігом. У резиденції гостей зустрічають помічники Санти — ельфи й гноми. Гноми запропонують дітям спекти разом імбирне печиво чи створити власноруч якусь цікаву поробку. І якщо малеча буде їм гарним помічником, отримає диплом про закінчення школи гномів.

Особливий момент — зустріч з Сантою. Дитина може озвучити йому своє бажання або віддати листівку з ним. Також велике щастя для малечі — сфотографуватись з Сантою. Крім того, у Фінляндії можна потрапити до палацу Снігової королеви, який являє собою стилізований крижаний готель.

Мандрівка до Фінляндії напередодні зимових свят – це подорож у справжню казку

«Ми, дорослі, за можливості маємо подарувати дітям позитивні емоції, адже їхнє дитинство випало на такий складний час»

— Які поради дасте тим, хто хоче насолодитися атмосферою зимових свят у Європі?

— Відправляючись на ярмарок, візьміть дрібні гроші для розрахунку за їжу, напої та сувеніри. Розрахуватися платіжними картками не всюди можливо. А здачі з великих купюр у продавців може не бути. Щоб, перебуваючи на свіжому повітрі довгий час, ви могли відчувати себе комфортно, одягніть зручне взуття та відповідний одяг. Якщо буде холодно, без шапки, шарфу та рукавичок не обійтись.

— Чи правда, що краще їхати не на саме Різдво, а напередодні, бо магазини та ресторани у святкові дні не працюють?

— Це справді так. 24−25 грудня все зачинено, шопінг зробити неможливо. Різдво — сімейне свято, місцеві мешканці зазвичай відзначають його вдома. Різдвяні ярмарки зазвичай починають працювати на початку грудня. Отож, є час насолодитися атмосферою зимових свят. Я б радила планувати відпочинок на різдвяні канікули завчасно, оскільки вже на початку грудня практично немає місць в готелях, та й придбати квитки на літак проблематично. Знаю, що є люди, які вважають, що відпочинок зараз не на часі, але ж Різдво — це свято чудес, здійснення бажань, і ми, дорослі, за можливості маємо подарувати дітям позитивні емоції, адже їхнє дитинство випало на такий складний час. Подорож — найкращий подарунок дітям та батькам-пенсіонерам, адже вона запам’ятається на все життя. Відпочинок поліпшує психологічний стан, повертає до життя, надає оптимізму -- і це сьогодні надзвичайно важливо.

Серед мандрівників — жінки, часто з дітьми, чимало сімейних пар віком понад шістдесят років. Ці люди, перебуваючи в Україні, щодня відчувають небезпеку, живуть у постійному стресі. Отож позитивні емоції всім необхідні.

Фото з альбому Марини Білоножко

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