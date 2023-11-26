Не побачили фуру: в жахливому ДТП під Борисполем загинуло подружжя

На Бориспільському шосе підпід Києвом сталася дорожня трагедія — там керманич автомобіля «Рено» вʼїхав у задню частину напівпричепа вантажівки «Сканія».

РЕКЛАМА

Як встановили співробітники столичної поліції, водій великогабаритного транспорту зупинився у третій смузі для руху з пʼяти наявних, виставивши знак аварійної зупинки та очікував патрульних для оформлення автопригоди з іншою автівкою.

Проте з якихось причин (в умовах нормальної видимості) водій легковика допустив зіткнення з напівпричепом.

На місці ДТП

РЕКЛАМА

У результаті ДТП водій легковика «Рено» від отриманих тілесних ушкоджень загинув на місці, а його дружину та двох малолітніх дітей негайно госпіталізували у лікарню.

На жаль, жінка померла, повідомили правоохоронці.

РЕКЛАМА

Осиротілі діти наразі перебувають під наглядом лікарів.

У рамках відкритого кримінального провадження слідчі зʼясовують усі деталі та механізм автопригоди.

РЕКЛАМА

Нагадаємо, що в жовтні суд виніс вирок водію-винуватцю масштабного смертельного ДТП на трасі Київ-Чоп, що сталося у вересні 2019 року. Тоді вантажний автомобіль DAF з напівпричепом (цистерною) скоїв наїзд на пасажирський автобус, що призвело до загибелі дев'ятьох і травмування 16 осіб.

653

Читайте нас у Facebook та Instagram