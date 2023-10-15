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На Житомирщині винесли вирок винуватцю гучної ДТП, в якій загинуло дев'ятеро людей

17:40 15 жовтня 2023
Ілюстративне фото поліції

На Житомирщині суд виніс вирок винуватцю масштабного смертельного ДТП на трасі Київ-Чоп, що сталося у вересні 2019 року. Тоді вантажний автомобіль DAF з напівпричепом (цистерною) скоїв наїзд на пасажирський автобус, що призвело до загибелі дев'ятьох і травмування 16 осіб.

Як повідомили в обласній прокуратурі, суд вирішив, що 59-річний водій вантажівки проявив неуважність до дорожньої обстановки та її змін, і засудив його на 8 років позбавлення волі з позбавленням права керувати транспортними засобами строком на три роки.

Під час слідства також було встановлено, що водій автопоїзду рухався з перевищенням безпечної швидкості, тому скоїв наїзд на автобус, який був припаркований на узбіччі та частково на проїжджій частині дороги.

В автобусі перебували працівники Житомирського трамвайно-тролейбусного управління та члени їх сімей, які поверталися з екскурсії.

Наразі вирок суду ще не набув чинності, у засудженого є можливість для його оскарження.

Нагадаємо, що наприкінці минулого року винесли вирок винуватцю аналогічної ДТП на Чернігівщині, яка спричинила загибель 14 пасажирів рейсового автобуса сполученням Чернігів-Грем'яч. Водія фури засудили до 9 років за ґратами із позбавленням права керувати транспортними засобами на 3 роки.

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