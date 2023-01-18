Масштабна ДТП з десятками постраждалих біля Львова: поліція назвала винуватця автотрощі

У вівторок, 17 січня, на кільцевій дорозі Львова у селі Гамаліївка сталася масштабна аварія за участю автобуса та вантажівки. Внаслідок ДТП постраждали 28 людей.

Про це повідомили в обласному главку поліції.

Правоохоронці попередньо встановили, що водій вантажного автомобіля «МАН» з напівпричепом, виїжджаючи на головну дорогу, не надав дорогу маршрутному автобусу, внаслідок чого сталося зіткнення. Від удару автобус перекинувся на бік.

Під час ДТП у маршрутці було 38 пасажирів — з них 28 отримали тілесні ушкодження. Вік постраждалих — від 3 до 83 років, усі жителі Львова та області.

За фактом ДТП відкрито кримінальне провадження. Санкція статті передбачає покарання — позбавлення волі на строк від трьох до восьми років з позбавленням права керувати транспортними засобами на строк до трьох років або без такого.

Водія вантажівки затримано.

Нагадаємо, два дні тому сталася жахлива ДТП під Одесою, внаслідок якої загинув водій легкового автомобіля та дві його маленькі доньки.

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