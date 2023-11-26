Помер знаменитий футбольний тренер, який народився одного дня з Лобановським

У віці 80 років пішов з життя знаменитий тренер «Барселони» та збірної Англії Террі Венейблс, повідомляє Daily Mail. Раніше сталася трагедія у родині легендарного тренера Алекса Фергюсона.

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«Ми повністю спустошені втратою чудового чоловіка і батька, який мирно помер учора після тривалої хвороби. Ми просимо забезпечити конфіденційність у цей неймовірно сумний час, щоб ми могли оплакувати втрату цієї прекрасної людини, яку нам так пощастило мати в нашому житті», — йдеться в заяві сім'ї англійського спеціаліста.

Футболістом півзахисник виступав за «Челсі» (виграв Кубок англійської ліги), «Тоттенхем» (зі «шпорами» взяв Кубок Англії) та «КПР», а також зіграв 2 матчі за збірну Англії. При цьому Венейблс — єдиний гравець, який виступав за збірні Англії серед школярів, юнаків, аматорів, а ще молодіжну та національну команди. Оскільки аматорську команду розпустили в 1974 році, жоден гравець так і не зміг побити рекорд Террі.

Але найбільшого успіху Венейблс, який, до речі, народився в один день з Валерієм Лобановським (6 січня), досяг на тренерській ниві. Під його керівництвом збірна Англії дійшла півфіналу Євро-1996. З «Тоттенхемом» він завоював Кубок Англії, а з «Барселоною» виграв чемпіонат Іспанії та Кубок іспанської ліги, а ще дійшов до фіналу Кубка європейських чемпіонів. У 1997−1998 роках Венейблс очолював збірну Австралії, яку вивів у фінал Кубка конфедерацій.

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Террі Венейблс з легендарними підопічними Полом Гаскойном і Гарі Лінекером

До речі, у житті Террі Венейблса був не лише футбол. Він, наприклад, співавтор п'яти романів із письменником Гордоном Вільямсом, а його кавер на пісню Елвіса Преслі If I Can Dream, записаний свого часу із Королівським філармонічним оркестром, досяг 23-го місця у британських чатах.

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«Дуже сумна новина, великий Террі Венейблс помер. Спочивай з миром, бос. Я так багато чим тобі завдячую. Ти був чудовий», — написав легендарний експідопічний Венейблса Алан Ширер.

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що помер легендарний чемпіон світу та володар «Золотого м'яча» сер Боббі Чарльтон.

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