Тиждень з 27 листопада по 3 грудня, який починається з повні у знаку Близнюків, обіцяє бути багатим на астрологічні події, які наповнюють простір потужною енергетикою.

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Астрологиня Марина Скаді радить сконцентруватися на головному, зупинивши «зайвий інформаційний шум» та намагаючись жити «тут і зараз», пише «ТСН».

За її словами, сьогодні — день Місяця, Меркурій у напрузі з ретро Нептуном. Аспекти дня сприятливі для психологічних та езотеричних практик, творчої роботи. Нинішній повний місяць вона називає днем, коли всі проблеми вдається вирішити розмовами, а не з'ясуванням стосунків, і попереджає, що повний Місяць в опозиції з Марсом може сприяти різким вчинкам

«29 листопада Венера у поєднанні з Нисхідним Місячним Вузлом — це шанс виправити невдалі маніпуляції зі своєю зовнішністю. Також можна спробувати відновити взаємини з людьми з минулого, нагадати боржнику про те, що час повернути борги. 1 грудня Меркурій перейде на знак Козерога, але ненадовго. 23 грудня планета повернеться до Стрільця, у період свого ретроградного руху. Меркурій — планета, яка відповідає за наше спілкування, контакти з іншими людьми, комунікації, комерційну діяльність, навчання», — зазначає астрологиня.

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Овен

У цей період відносини стають більш мирними та спокійними, безконфліктними. Легше досягти домовленостей та знайти компроміс. Захочеться витрачатися на красу, предмети мистецтва, відвідування красивих культурних місць. Слідкуйте, щоб витрати не перевищували сьогоднішні доходи. Розслабтеся і пливіть за течією, і тоді тиждень буде позитивним. Зараз не час для боротьби та професійних досягнень, краще цей час провести з рідними та близькими людьми.

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Телець

Період характеризується бажанням подорожувати, здобувати нові знання, розширювати контакти та зв'язки. У спілкуванні з'явиться більше оптимізму та відкритості, але водночас зростає впевненість у своїй правоті. Найкраще виходять ділові переговори, а також проекти, започатковані вже давно. Використовуйте можливості тижня, щоб проявити себе, справити позитивне враження на оточуючих. Якщо не хочете посваритися — не обговорюйте питання політики та релігії.

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Близнюки

Прекрасна можливість отримати новий досвід або вирушити у подорож. Розширити свій кругозір, особливо у гуманітарних та соціальних сферах. Вам може здаватися, що тільки ваша думка правильна, навіть якщо це не так. Будьте об'єктивними, слухайте не тільки себе. Уникайте суперечок та розбіжностей. В цьому випадку вдало складуться особисті стосунки, з'явиться шанс зустріти свого ідеального партнера, досягти внутрішньої та зовнішньої гармонії. Не сидіть без діла, дійте!

Рак

Не найпростіший період, оскільки важко впоратися зі своїми емоціями. Вчіться бути дипломатичними та не переносити особисті проблеми у професійну сферу. Зайва категоричність та бажання квапити події будуть зайвими. Намагайтеся бути м'якшими та поступливими. Якщо є можливість, відійдіть від справ та відпочиньте у понеділок та вівторок. Не переживайте, ви все встигнете зробити до кінця тижня, коли пройде повний місяць і ви будете в стані рівноваги.

Лев

Не пропустіть вдалу можливість налагодити та гармонізувати стосунки з оточуючими. Нові грандіозні плани завітають до вас. Гарний час для письменницької, викладацької діяльності та реклами. Поїздки та подорожі на далекі відстані будуть успішними, але за умови, що врахуєте всі нюанси. У цей період чудово вдасться передавати свої знання, навчати, бути цікавою та харизматичною особистістю. З'явиться більше оптимізму і не буде прискіпливості до деталей.

Діва

Зростає ваш енергетичний потенціал, що змушує вас діяти на межі зусиль і виборювати свої інтереси, досягати бажаного. Будьте особливо уважні до дрібниць там, де вони важливі. У цей період можна пропустити важливі деталі, зосередившись на глобальних цілях. Будь-які прояви себе у зовнішньому світі допоможуть втілити задуми у реальність, принесуть нові приємні знайомства. Повний місяць 27 листопада додасть оптимізму, тож плануйте, домовляйтеся з партнерами!

Терези

Ви зможете багато встигнути, продуктивно попрацювати і якісно відпочити. Домовитись у цей час буде простіше. Повний Місяць 27 листопада сприяє підвищенню пристрасності, дає рвучкість, імпульсивність, тому якщо ви перебуваєте у стосунках, вилийте ці почуття на партнера. Однак якщо ви самотні, ні в якому разі не плануйте побачення та не фліртуйте у соціальних мережах. З домашніми також варто бути терпимішими, не зриваючись на гнів та галас з найменшого приводу.

Скорпіон

Тиждень принесе деякі зміни у ваше життя, але їх не треба сприймати з негативного боку, а варто розглянути як можливість змінити щось на краще. У понеділок і вівторок краще «не відсвічувати» на роботі, уникаючи будь-яких конфліктів. Можете зіткнутися зі скасуванням чи перенесенням домовленостей, поїздок. Вам потрібно бути особливо уважними при розрахунках та роботі з документами, оскільки велика ймовірність помилок.

Стрілець

Понеділок краще провести вдома під пледом із чашкою заспокійливого чаю за переглядом максимально розслаблюючого контенту. А вже у вівторок ви відчуєте приплив сил, з'явиться бажання діяти та досягати результатів. Під впливом повні ви стаєте активнішими, товариськішими і допитливішими, тому протягом тижня корисно обзаводитися новими знайомствами, причому як по роботі, так і в особистому житті, якщо ви самотні. На вихідних обов'язково організуйте культурне дозвілля із друзями.

Козеріг

Підвищиться ваше красномовство та інтелект, тому ймовірно, що все заплановане на тиждень вдаватиметься досить легко і не вимагатиме надзусиль. Ініціативи на любовному фронті будуть успішними. Якщо ви в активному пошуку, можете зустріти романтичного партнера. Якщо ж ви у шлюбі, велика ймовірність, що ваш чоловік або дружина саме сьогодні збереться влаштувати розбірки зі з'ясуванням стосунків. Постарайтеся не закипіти і не накидати претензій у відповідь, набагато конструктивніше буде звести розмову до жарту.

Водолій

Повний місяць наділяє вас зайвою мрійливістю і підвищує вашу емоційність. На початку тижня вас так і потягне на наполеонівські плани, після чого ви відразу почнете сумніватися в їхній реалістичності. Тиждень не підходить як для довгострокового, так і для короткострокового планування. Тому просто намічайте справи на день та послідовно їх виконуйте. Друга половина тижня чудово підійде для розмови із керівництвом про зміну умов праці.

Риби

Ви притягуєте людей, оскільки знаходитесь в ресурсному стані, що дозволяє заряджати оточуючих позитивною енергією та добродушністю. Якщо ви давно відкладали якусь неприємну розмову, протягом тижня сміливо заводьте її — вона однозначно пройде з меншими наслідками, а то й зовсім без них. Дисципліна сприяє вашому фінансовому благополуччю. Можливе несподіване надходження грошей або вигідна пропозиція. Можна і треба виявляти ініціативу на професійній ниві.

Раніше астрологи назвали п'ять знаків зодіаку, для яких завершальні дні листопада стануть найбільш вдалими — на них чекають важливі моменти, приємні новини та події, а також фінансовий прибуток.

Фото Pixabay

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