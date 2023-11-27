«Син майже не бачив батька»: відома акторка розповіла про свої страхи

Популярна українська акторка Катерина Варченко («Хазяйка») вперше розповіла про чоловіка-військового та свою першу роботу на знімальному майданчику під час повномасштабного вторгнення. Нагадаємо, у Києві проходять зйомки серіалу про життя під час великої війни. Подробицями життя Катерина поділилася, завітавши до студії «Сніданок. Вихідний».

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— Детективна мелодрама «Коло омани» стала першою роботою під час повномасштабного вторгнення, — сказала Катерина. — До цього була пауза. Зараз відчуваю, ніби робота й творчість змішуються, та зникає задоволення, тож все одно поки що залишається тривога всередині.

Акторка вперше розповіла, що вона тепер мама двох дітей. Від березня 2022 року чоловік Катерини, український актор театру та кіно Анатоль Фон-Філандра, боронить Україну у лавах Нацгвардії.

— Перший рік було дуже тривожно, молодшому сину було лише 3,5 місяця, він майже зовсім не бачив батька, — зізналась Катерина. — Перше слово «тато» він сказав чоловікові по відеозв'язку, адже тільки так вони й бачились. Зараз вже легше, бо ми тепер частіше бачимося, вже стали ближче.

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Старший син Катерини Крістіан-Доріан вже встиг успішно дебютувати в кіно, проте зараз акторка зізнається: він мріє стати космонавтом. Сама ж вона зазначає, що підтримає будь-який вибір сина. Акторка розповіла, як вони з чоловіком обирали незвичайні імена для обох дітей.

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— Ми домовилися з чоловіком, що якщо буде хлопчик, то називає він, а якщо дівчинка — називаю я, — згадує Катерина. — Я була впевнена, що першою в мене буде дівчинка. Але у нас народився хлопчик, тому ім'я обирав чоловік. В обох синочків подвійні імена, старший — Крістіан-Доріан, а молодший — Еміль-Доріан.

В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» популярна акторка Вероніка Мішаєва-Яковлєва розповіла про життя під час великої війни.

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