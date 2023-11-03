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На блокпостах та у бомбосховищі: у Києві знімають військову драму

19:05 3 листопада 2023
Анастасія Карпенко у ролі психологині Лідії

У Києві проходять зйомки 10-серійної драми «Перевізниця», про події початку великої війни, яка іде вже більше півтора роки. Серіал створюється спільно з сімома європейськими партнерами-мовниками з Франції, Німеччини, Швеції, Норвегії, Ісландії, Фінляндії, Швейцарії. Міжнародна прем’єра «Перевізниці» запланована на лютий 2024 року під назвою «In Her Car».

В центрі сюжету — психологиня Лідія, яка під час повномасштабного вторгнення росії в Україну вирішує стати перевізницею для інших людей. Головну роль виконує Анастасія Карпенко, яка має премію Локарно за роль у драмі «Як там Катя?». У ролях зайняті українські та французькі актори. Режисером-постановником став Аркадій Непиталюк, відомий за серіалом «Припутні», актор якого Яків Ткаченко воював під Вугледаром.

Кадр із фільму

Продюсер та автор проєкту Євген Тунік каже, що ідея «Перевізниці» виникла у нього навесні 2022 року, а повноцінне виробництво команда розпочала у грудні.

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«Для першого блоку зйомок, який тривав з лютого по квітень 2023 року, дуже важливою був зимово-весняний екстер’єр, адже сюжет драми розгортається на тлі перших місяців великої війни в різних містах України», — каже Євген.

У другий частині зйомок відбудуться сцени на блокпостах, перестрілки з ДРГ, вбивство та епізод у бомбосховищі.

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На знімальному майданчику серіалу

«Будуть як драматичні флешбеки (наприклад, сцена евакуації людей із Луганська у 2014 році), так і емоційні, які нагадують про щасливі мирні часи, — розповів Тунік. — Фінальні сцени плануємо відзняти у Берліні, де, за сюжетом, живе донька головної героїні».

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В ексклюзивному інтерв’ю «ФАКТАМ» акторка Тала Калатай розповіла про життя під час великої війни.

На фото в заголовку Анастасія Карпенко в ролі психологині Лідії

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