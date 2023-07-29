Коли українські військові увійдуть до Криму: Буданов дав відповідь

Збройні сили України, які останніми днями активно атакують об'єкти Чорноморського флоту армії рф, мають скоро увійти до Криму. Фактично до звільнення півострова від окупантів залишилося чекати недовго.

Про це заявив керівник Головного управління розвідки (ГУР) Кирило Буданов, повідомляє «ТСН».

Очільник ГУР запевнив, що до звільнення Кримського півострова від окупантів залишилося чекати недовго.

За його словами, це має статись вже «скоро». Проте точної дати та термінів деокупації Буданов не називав, запевнив що це відбудеться невдовзі.

Також головний український розвідник дав оцінку присутності «вагнерівців» на території бБілорусі: за його словами, це не лякає Сили оборони України.

Фактично ніякої загрози з боку білорусі для України наразі немає.

Щодо посилення резервів російських військових, то, за його словами, кількісного збільшення ворожих сил не спостерігається.

«Їх скільки було, стільки і є. Але постійна мобілізація дозволяє постійно поповнювати понесені ними втрати», — розповів Буданов.

Зазначимо, що офіційні представники України неодноразово заявляли про те, що завершення війни з росією можливе лише за повного звільнення територій від ворога, у тому числі й тимчасово окупованого Криму. Як зазначав президент Володимир Зеленський: «Україну неможливо уявити без Криму, перемога неможлива без його деокупації.

Також нещодавно головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний заявив, що українські військові намагатимуться звільнити тимчасово окупований Крим за наявності необхідних засобів. Наших захисників ніхто не зупинить.

«ФАКТИ» неодноразово повідомляли про втрати російських окупантів в Україні. Зокрема, на Бахмутському напрямку втрати ворога перевищили цифру вбитих у афганській війні, яку вів Радянський Союз.

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