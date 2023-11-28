Тривожна ніч для України: ворог вдарив ракетою по Кривому Рогу, а під Хмельницьким уламки дрона впали на будинок

В ніч на вівторок, 28 листопада, російські вороги завдали ракетного удару по Кривому Рогу.

Про це повідомив глава Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

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«Вночі агресор вдарив ракетою по місту Кривий Ріг. Всі деталі зараз встановлюються», — написав він у соціальній мережі.

Окрім того, з важкої артилерії російські окупанти обстріляли Марганецьку громаду Нікопольського району. Минулося без загиблих та постраждалих. Інформація щодо руйнувань уточнюється.

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Також в ніч на 28 листопада російські вбивці атакували дронами Хмельницький район. Внаслідок збиття силами ППО одного з безпілотників уламки впали на дах приватного будинку.

Про це повідомив у Facebook перший заступник начальника Хмельницької обласної військової адміністрації Сергій Тюрін.

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«Під час ранкової ворожої атаки працювали сили ППО. Внаслідок збиття ударного повітряного об'єкта уламки впали на дах приватного будинку на території Хмельницького району», — поінформував він.

На щастя, пожежі не сталося, травмованих теж немає. Всі відповідні служби працюють на місці події.

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Зазначимо, що російські нацисти періодично обстрілюють Кривий Ріг і Хмельницьку область. Так, в ніч на 23 листопада вони атакували Дніпропетровську область. Одну з ракет спрямували на об'єкт інфраструктури у Криворізькому районі.

У Хмельницькій області вибухи пролунали вибухи під час повітряної тривоги вночі 24 листопада, також повідомлялося про роботу ППО.

Нагадаємо, що наші оборонці за добу знищили ще близько 860 окупантів, довівши кількість «хороших росіян» до 326,4 тисячі.

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