Російські терористи обстріляли Нікополь з важкої артилерії: є загибла та поранений

У понеділок, 20 листопада, російські військові в черговий раз обстріляли Нікополь, гатили з важкої артилерії, є поранений та загибла.

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Про це повідомили в МВС.

Повідомляється, щоб близько 14:30 з важкої артилерії окупанти поцілили по приватному сектору міста.

Пошкоджень зазнали приватні будинки, автівки, господарські споруди, стався обрив лінії електропостачання.

Важке поранення отримав 53-річний чоловік. Потерпілому надали домедичну допомогу та передали лікарям.

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«На жаль, за іншою адресою у приватному секторі від ворожого снаряду загинула 83-річна жінка», — йдеться у повідомленні.

Майже півтора роки з окупованого Енергодару по Нікополю росіяни запускають снаряди з «градів», артилерії, також атакують дронами.

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Як повідомляли «ФАКТИ», вранці 20 листопада російський ворог здійснив артилерійський обстріл Херсона. Загинули двоє людей, ще одна людина дістала поранень.

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