«Барселона» втримала перемогу над «Порту» і подарувала шанс «Шахтарю»: відеоогляди матчів Ліги чемпіонів

У вівторок, 28 листопада, у чотирьох групах відбулися поєдинки передостаннього, 5-го, туру Ліги чемпіонів, за підсумками яких ще чотири клуби («Барселона», дортмундська «Боруссія», «Атлетико» та «Лаціо») гарантували собі вихід до плей-оф турніру. Нагадаємо, що раніше в 1/8 фіналу ЛЧ пробилися «Баварія», «Інтер», «Лейпциг», «Манчестер Сіті», «Реал» та «Реал Сосьєдад».

РЕКЛАМА

Ліга чемпіонів. 5-й тур

Група Н

«Шахтар» (Україна) — «Антверпен» (Бельгія) — 1:0 (Матвієнко, 12).

РЕКЛАМА

«Барселона» (Іспанія) — «Порту» (Португалія) — 2:1 (Канселу, 32, Жоау Феліш, 57 — Пепе, 30).

Каталонці завдяки вольовій перемозі над чемпіоном Португалії не лише гарантували собі вихід із групи (перший за три роки!) та, швидше за все, перше місце у квартеті, а й підсобили «Шахтарю». Перемога на полі «Порту» в останньому турі з будь-яким рахунком забезпечить чемпіонові України путівку до 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

РЕКЛАМА

Становище команд: 1. «Барселона» — 12 очок; 2. «Порту» — 9; 3. «Шахтар» — 9; 4. «Антверпен» — 0.

Група Е

РЕКЛАМА

«Лаціо» (Італія) — «Селтик» (Шотландія) — 2:0 (Іммобіле, 82, 85).

Пізній «дубль» найкращого бомбардира в історії клубу Іммобіле, як виявилося, достроково вивів «Лаціо» у плей-оф ЛЧ. При цьому римлянам (та й собі) допомогли футболісти «Атлетіко», які обіграли у вечірньому поєдинку в Роттердамі «Фейєноорд», що продовжить виступи в Лізі Європи.

«Фейєноорд» (Нідерланди) — «Атлетико» (Іспанія) — 1:3 (Віффер, 77 — Гертрейда, 14, у свої ворота, Ермосо, 57, Хіменес, 81, у свої ворота).

Становище команд: 1. «Атлетико» — 11; 2. «Лаціо» — 10; 3. «Фейєноорд» — 6; 4. «Селтик» — 1.

Група F

«ПСЖ» (Франція) — «Ньюкасл» (Англія) — 1:1 (Мбаппе, 90+8, з пенальті — Ісак, 25).

Здавалося, перший за 20 (!) років гостьовий гол «Ньюкасла» у Лізі чемпіонів принесе англійцям сенсаційну перемогу в Парижі, але гол Мбаппе з пенальті на 90+8-й хвилині таки врятував «ПСЖ».

«Мілан» (Італія) — «Боруссія» (Дортмунд, Німеччина) — 1:3 (Чуквуезе, 37 — Ройс, 10, з пенальті, Байно-Гіттенс, 59, Адеємі, 69). На 6-й хвилині Жиру («Мілан») не реалізував пенальті.

Сенсаційна перемога на «Сан-Сіро» принесла дортмундцям дострокову путівку до плей-оф ЛЧ. А ось «Мілан» взагалі ризикує залишитись без єврокубкової весни.

Становище команд: 1. «Боруссія» — 10; 2. «ПСЖ» — 7; 3. «Ньюкасл» — 5; 4. «Мілан» — 5.

Група G

«Манчестер Сіті» (Англія) — «Лейпциг» (Німеччина) — 3:2 (Холанд, 55, Фоден, 70, Альварес, 87 — Опенда, 13, 33).

Колишні візити «Лейпцигу» до Манчестера вболівальники німецької команди згадують із жахом. Судіть самі: 3:6 та 0:7 з «Манчестер Сіті» та 0:5 з «Манчестер Юнайтед». Добре, що цього разу команда Марко Розе завітала на Туманний Альбіон вже з путівкою до плей-оф ЛЧ у кишені і тягар відповідальності за результат не висів над ними мечем. І німці не лише вперше не були «побиті» в Манчестері, вони взагалі мало не відібрали очки у команди Хосепа Гвардіоли.

«Янг Бойз» (Швейцарія) — «Црвена Звезда» (Сербія) — 2:0 (Недєлькович, 8, у свої ворота, Блюм, 29).

Перемога в «битві аутсайдерів» гарантувала бернцям третє місце у групі та путівку до стикових матчів Ліги Європи.

Становище команд: 1. «Манчестер Сіті» — 15; 2. «Лейпциг» — 9; 3. «Янг Бойз» — 4; 4. «Црвена Звезда» — 1.

У середу, 29 листопада, у Лізі чемпіонів зіграють: група А — «Галатасарай» — «Манчестер Юнайтед», «Баварія» — «Копенгаген»; група В — «Севілья» — ПСВ «Ейндховен», «Арсенал» — «Ланс»; група С — «Реал» — «Наполі», «Брага» — «Уніон»; група D — «Бенфіка» — «Інтер», «Реал Сосьєдад» — «Зальцбург».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що переможець Ліги чемпіонів отримав тюремний термін за сексуальне насильство над власною дочкою.

Фото ФК «Барселона»

31

Читайте нас у Facebook та Instagram