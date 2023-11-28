«Шахтар» на жилах здолав «Антверпен» і забезпечив собі єврокубкову весну: відеоогляд матчу Ліги чемпіонів

У вівторок, 28 листопада, «Шахтар», який переміг «Антверпен» у гостьовій зустрічі (3:2), на «Фолькспаркштадіоні» в Гамбурзі провів проти найсильнішого клубу Бельгії номінально домашній матч Ліги чемпіонів.

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Ліга чемпіонів. Група Н. 5-й тур

«Шахтар» (Донецьк, Україна) — «Антверпен» (Бельгія) — 1:0

«Шахтар»: Різник, Азаров, Бондар, Матвієнко, Гочолейшвілі, Степаненко, Криськів (Келсі, 89), Судаков, Зубков, Невертон (Бондаренко, 70), Сікан (Ракицький, 90+6).

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Гол: Матвієнко (12).

Сенсаційна перемога над «Барселоною» (1:0) дозволила підопічним Маріо Пушича не лише серйозно розраховувати на вихід у плей-оф Ліги Європи (для цього потрібно було просто не програти «Антверпену»), а й поборотися за вихід до 1/8 фіналу Ліга чемпіонів. Чим чорт не жартує…

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«Шахтар» з перших хвилин дозволив бельгійцям взяти м'яч під свій контроль, але при цьому використав біля чужих воріт перший же свій шанс. Азаров заробив штрафний удар, Зубков навісив, а Матвієнко, випередивши захисників «Антверпена», головою спрямував м'яч у сітку — 1:0.

Другий тайм бельгійці почали ще активніше, і біля воріт Різника стало ще спекотніше (Бондар ледь не заробив дурний пенальті на Янссені), але перший випад донеччан у чужі тили ледь не закінчився голом — після дальнього удару Азарова «Антверпен» врятували воротар та поперечина. Як незабаром — і після «пострілу» Степаненка.

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Ще деякий час бельгійці продовжували господарювати на полі (кілька раз Різнику довелося демонструвати свою майстерність), але кінцівку тайму куди активніше провів «Шахтар». І якби в одній атаці Фортуна посміхнулася Невертону і Судакову, бути б 2:0.

А так підопічним Пушича довелося до фінального свистка нівелювати спроби команди ван Боммеля відігратися. Часом з останніх сил. І «Шахтар» вистояв, здобувши третю перемогу в групі та зберігши шанси на вихід у плей-оф Ліги чемпіонів. Перепустка у плей-оф Ліги Європи у донеччан уже у кишені.

В іншому матчі у групі о 22:00 зіграють «Барселона» та «Порту».

Становище команд: 1. «Барселона» — 9 очок (4 матчі); 2. «Порту» — 9 (4); 3. «Шахтар» — 9 (5); 4. «Антверпен» — 0 (5).

В останньому турі групової стадії зіграють: «Порту» — «Шахтар», «Антверпен» — «Барселона».

Раніше «ФАКТИ» повідомляли, що «Шахтар у поєдинку української прем'єр-ліги не зміг обіграти «Полісся».

Фото ФК «Шахтар»

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