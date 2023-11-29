НАТО ненавмисно стимулює путіна до нескінченного продовження війни з Україною, — Курт Волкер
Останнім часом на Заході почастішали заяви щодо необіхності приєднання України до НАТО на певних умовах. Так, колишній генсек Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен зазначав, що Брюссель має запропонувати Києву компроміс — стати частиною блоку без українських територій на півдні та сході, які перебувають під тимчасовою окупацією росії.
Про членство нашої країні в НАТО говорив і колишній посол США Альянсі, американський експредставник по Україні Курт Волкер, який зазначав, що зволікання з приєднанням стимулює режим путіна до нескінченного продовження війни, повідомляє «Укрінформ».
Політик, зазначивши, що висловлює особисту точку зору, а не позицію уряду США, підкреслив, що Альянс має прийняти Україну до своїх лав якомога швидше.
«Переконаний, що політика НАТО сьогодні ненавмисно надсилає сигнал для путіна — продовжувати бойові дії. Бо ми говоримо, що Україна стане членом у тривалій перспективі, але ми не можемо привести її в НАТО, поки триває ця війна. Це є стимулом для путіна продовжувати війну. Я дійсно думаю, що прийшов час для нас зробити прямо протилежне послання, — що Україна стане членом НАТО якнайшвидше. Це означатиме, що не залишиться жодного шляху для програшу України. Тоді для путіна продовження цієї війни буде безцільним, а для росії — руйнівним», — заявив Волкер під час конференції у Європарламенті.
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На його думку, практичне втілення такого наміру є не таким складним, як вважається. Втім, є занепокоєння, що членство України може призвести до ескалації, ризику використання ядерної зброї або прямого зіткнення НАТО з російськими військами. Ці занепокоєння мають братися до уваги, але вони, за словами Волкера, можуть бути вирішені.
«Можна говорити, зокрема, у форматі Ради НАТО — Україна, що стаття 5-та означатиме для України, і якими будуть кроки з боку Альянсу відповідно до цієї статті для захисту України. Стаття 5-та не містить специфічних зобов’язань відряджати війська, вона говорить про колективну відповідь. Таку колективну відповідь ми маємо навіть зараз, тому що тренування, обладнання, дані розвідки, — це все НАТО вже надає Україні», — пояснив Волкер.
Дипломат вважає, що наразі НАТО може зробити більше для допомоги Україні. Це, зокрема, стосується надання спроможностей для розмінування, включаючи морське розмінування, що дозволить відкрити маршрути у Чорному морі. Також НАТО може розпочати місії із забезпечення свободи судноплавства у Чорному морі, що заперечить претензії росії на право атакувати цивільні судна третіх країн у міжнародних водах. Такі дії рф, за його словами, дорівнюють піратству.
«НАТО також може прямо долучитися до повітряного захисту України. Надання відповідного обладнання є добрим початком, наразі справи є кращими, ніж раніше. Але я думаю, що Альянс може зробити більше, прямо допомагаючи Україні з протиповітряною обороною. Із заходу Україна межує з країнами НАТО, що дозволяє використовувати спроможності для повітряного захисту великих населених пунктів або об’єктів цивільної інфраструктури», — зауважив Курт Волкер.
Нагадаємо, що автори дослідження Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP) не виключають, что росії вистачить шести років, щоб підготувати свої війська до прямого конфлікту з НАТО.
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