Останнім часом на Заході почастішали заяви щодо необіхності приєднання України до НАТО на певних умовах. Так, колишній генсек Північноатлантичного альянсу Андерс Фог Расмуссен зазначав, що Брюссель має запропонувати Києву компроміс — стати частиною блоку без українських територій на півдні та сході, які перебувають під тимчасовою окупацією росії.

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Про членство нашої країні в НАТО говорив і колишній посол США Альянсі, американський експредставник по Україні Курт Волкер, який зазначав, що зволікання з приєднанням стимулює режим путіна до нескінченного продовження війни, повідомляє «Укрінформ».

Політик, зазначивши, що висловлює особисту точку зору, а не позицію уряду США, підкреслив, що Альянс має прийняти Україну до своїх лав якомога швидше.

«Переконаний, що політика НАТО сьогодні ненавмисно надсилає сигнал для путіна — продовжувати бойові дії. Бо ми говоримо, що Україна стане членом у тривалій перспективі, але ми не можемо привести її в НАТО, поки триває ця війна. Це є стимулом для путіна продовжувати війну. Я дійсно думаю, що прийшов час для нас зробити прямо протилежне послання, — що Україна стане членом НАТО якнайшвидше. Це означатиме, що не залишиться жодного шляху для програшу України. Тоді для путіна продовження цієї війни буде безцільним, а для росії — руйнівним», — заявив Волкер під час конференції у Європарламенті.

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На його думку, практичне втілення такого наміру є не таким складним, як вважається. Втім, є занепокоєння, що членство України може призвести до ескалації, ризику використання ядерної зброї або прямого зіткнення НАТО з російськими військами. Ці занепокоєння мають братися до уваги, але вони, за словами Волкера, можуть бути вирішені.

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«Можна говорити, зокрема, у форматі Ради НАТО — Україна, що стаття 5-та означатиме для України, і якими будуть кроки з боку Альянсу відповідно до цієї статті для захисту України. Стаття 5-та не містить специфічних зобов’язань відряджати війська, вона говорить про колективну відповідь. Таку колективну відповідь ми маємо навіть зараз, тому що тренування, обладнання, дані розвідки, — це все НАТО вже надає Україні», — пояснив Волкер.

Дипломат вважає, що наразі НАТО може зробити більше для допомоги Україні. Це, зокрема, стосується надання спроможностей для розмінування, включаючи морське розмінування, що дозволить відкрити маршрути у Чорному морі. Також НАТО може розпочати місії із забезпечення свободи судноплавства у Чорному морі, що заперечить претензії росії на право атакувати цивільні судна третіх країн у міжнародних водах. Такі дії рф, за його словами, дорівнюють піратству.

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«НАТО також може прямо долучитися до повітряного захисту України. Надання відповідного обладнання є добрим початком, наразі справи є кращими, ніж раніше. Але я думаю, що Альянс може зробити більше, прямо допомагаючи Україні з протиповітряною обороною. Із заходу Україна межує з країнами НАТО, що дозволяє використовувати спроможності для повітряного захисту великих населених пунктів або об’єктів цивільної інфраструктури», — зауважив Курт Волкер.

Нагадаємо, що автори дослідження Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP) не виключають, что росії вистачить шести років, щоб підготувати свої війська до прямого конфлікту з НАТО.

Фото з Вікіпедії

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