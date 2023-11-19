Якщо війну в Україні буде заморожено, росія нападе на країни НАТО років через п'ять, — німецькі експерти

Нещодавно президент Володимир Зеленський заявляв, що якщо війну в Україні буде заморожено, це дасть росії час на перегрупування і відновлення військового потенціалу, а згодом й поширення бойових дій на країни Балтії.

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Автори дослідження Німецького товариства зовнішньої політики (DGAP) не виключають, что рф вистачить шести років, щоб підготувати свої війська до прямого конфлікту з НАТО, повідомляє «ТСН». Такі висновки вони роблять, посилаючись на джерела у військових колах та спецслужбах Німеччини.

В документі зазначається, що навіть після майже дворічної війни в Україні військовий потенціал росії вищий, ніж це представляється наразі. москва швидко нарощуватиме свої військові можливості, і у країн НАТО є від 5 до 9 років, щоб також наростити свій потенціал та запобігти можливому конфлікту.

Вони також погоджуються з твердженням, що одним із приводів до нього може стати напад рф на країни Балтики. І вікно для можливого російського нападу відкриється, щойно у Кремля складеться враження, що така операція може бути успішною.

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Раніше в ексклюзивному коментарі «ФАКТАМ» військовий експерт, директор неурядової аналітичної організації «Центр досліджень армії, конверсії та роззброєння» Валентин Бадрак не виключав можливості початку росією війни проти Північноатлантачного альянсу.

Ілюстративне фото Pixabay

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