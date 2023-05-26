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«Заходу краще прийняти Україну в НАТО»: Кіссінджер пояснив, чому це важливо

14:30 26 травня 2023
Колишній держсекретар США Генрі Кіссінджер

Впливовий американський політик, колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер знову заявив, що відповідальність за російське вторгнення в Україну лежить не тільки на володимирі путіні. В інтерв'ю тижневику Die Zeit 25 травня пан Кіссінджер наголосив:

«Я не думаю, що вся вина лежить на путіні. Сама війна дуже безжальна, напад має бути відбитий, і я підтримую український і західний опір. Але ще 2014 року в есе я висловив серйозні сумніви з приводу плану запросити Україну приєднатися до НАТО. З цього почалася низка подій, яка завершилася війною».

«Це не виправдовує війну, але я вважав тоді і досі вважаю, що було б нерозумно поєднувати вступ усіх колишніх країн Східного блоку до НАТО із запрошенням України також вступити до альянсу», — сказав Кіссінджер.

Особисто він пропонував зберегти для України нейтральний статус. На його думку, Україна повинна була стати «мостом між двома сторонами».

Тепер, зазначає Кіссінджер, усе змінилося.

«Між НАТО і росією більше немає нейтральних зон. Заходу краще прийняти Україну в НАТО. Це гарантує, що конфлікти, які можуть виникнути знову після закінчення цієї війни або в результаті мирної угоди, не будуть вирішуватися односторонніми нападами», — сказав колишній держсекретар.

Нагадаємо, можливість вступу України до НАТО вперше обговорювалася на саміті альянсу 2008 року. Тоді канцлер Німеччини Ангела Меркель і президент Франції Ніколя Саркозі блокували заклики решти союзників по Північноатлантичному блоку якомога швидше прийняти Україну. Вони послалися на необхідність враховувати російські інтереси.

Примітно, що в недавньому інтерв'ю Ангела Меркель заявила, що і сьогодні не вважає свою позицію помилковою.

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