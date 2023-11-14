Прийняти Україну в НАТО без тимчасово окупованих росією територій: колишній генсек Альянсу обґрунтував свій план

Колишній генеральний секретар НАТО Андерс Фог Расмуссен висунув свій план приєднання України до Північноатлантичного альянсу. Він вважає, що Брюссель має запропонувати Києву компроміс — стати частиною блоку без українських територій на півдні та сході, які перебувають під тимчасовою окупацією росії. Нагадаємо, раніше про це говорив впливовий американський політик, колишній державний секретар США Генрі Кіссінджер.

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Про це Расмуссен розповів в інтерв'ю британській газеті Guardian. Він упевнений, що вступ України до НАТО в межах тих кордонів, які контролює наразі Київ, знизить ризик відкритого воєнного конфлікту між росією та альянсом.

«Це утримало б росію від нападу на українську територію, яка буде в рамках НАТО», — вважає колишній генсек. Тоді б ЗСУ змогли зосередитися на фронтових боях далеко від центру країни.

Таке рішення не означатиме заморожування конфлікту між російською державою-агресором і Україною, підкреслив Расмуссен. москва має зрозуміти, що Україну не можна утримати від вступу до альянсу.

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«Настав час зробити наступний крок і запросити Україну вступити в НАТО. Нам необхідна нова архітектура європейської безпеки, в якій Україна перебуватиме в центрі НАТО. Українські збройні сили, будучи найбільш загартованою в боях армією в Європі, також дають переваги союзникам, особливо в тому, що країна може служити оплотом проти агресивної росії», — наголосив Расмуссен.

Він вважає, що вступ України до складу альянсу на таких умовах знімає небезпеку того, що НАТО доведеться вступити у війну з росією відповідно до статті 5 Північноатлантичного договору, згідно зі статтею 5, згідно з якою союзники по блоку зобов'язуються надати допомогу в разі збройного нападу на одного або кількох із них. У разі відмови України від частини своїх територій цю статтю можна було б застосувати лише в разі нового нападу росії.

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Раніше «ФАКТИ» публікували точку зору волонтера про те, чому нам, ймовірно, доведеться домовлятися з путіним про принизливий мир: «Ми досі занадто схожі на наших ворогів».

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