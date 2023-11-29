50 тисяч доларів за фейкове поранення: окупанти «купують» своє життя на фронті

Російські війська, які воюють в Україні, мають систему хабарів, за які військовослужбовці можуть купити відпустку, ротацію або переведення в госпіталь, повідомляє російський незалежний портал «Новая газета Европы». За визнання пораненим і госпіталізацію необхідно заплатити до $ 50 000. Портал повідомляє про корупцію на фронті, посилаючись на матір одного офіцера та офіцера мотострілецької бригади.

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Згідно з останнім джерелом, поранення, що вимагає госпіталізації, — коштує від $ 10 000 до $ 50 000. Розцінки коливаються залежно від звання військовослужбовця та того, де він перебував на фронті.

Хабар за відпустку — від $ 5 000 до $ 50 000. За переведення з однієї ділянки фронту на іншу або за прискорення ротації військовослужбовці платять від $ 500 до $ 3000.

Формально міністерство оборони росії виплачує військовослужбовцям компенсації за поранення на фронті. Вони також виплачуються, якщо «поранення» стало результатом хабаря, який дали офіцеру.

Портал цитує голосове повідомлення, що його надіслав матері з фронту російський офіцер, завербований у в'язниці. Він приєднався до військ «Шторм-Z», що складаються з кримінальних злочинців і військових, покараних за порушення дисципліни. Цей військовий розповідає, що його підрозділ вийшов з бойових дій завдяки «багатомільйонним хабарям» і вже пів року перебуває у стані очікування. Колишні полонені, додає він, «купили свої життя».

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Корупція в армії була проблемою ще до російського вторгнення в Україну. Тоді командири також надавали відпустки за хабарі або нагороджували преміями за умови, що підлеглі поділяться ними, зазначає видання.

Як раніше повідомляли «ФАКТИ», стало відомо, що насправді ховається за «диво-зброєю» окупантів.

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