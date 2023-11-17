Повне розчарування: стало відомо, що насправді ховається за «диво-зброєю» окупантів

До вторгнення в Україну російська армія вважалася другою у світі. Від цієї репутації залишилося небагато — частково через «диво-зброю», що розчарувала.

РЕКЛАМА

Країна-окупантка є другим найбільшим експортером зброї у світі після США, але репутація російських зброярів надзвичайно постраждала. У війні проти України регулярно виходять з ладу не лише експортні хіти, такі як зенітно-ракетні комплекси С300 і С400, але й «диво-зброя», яку оспівує пропаганда, також ледве виправдовує очікування, пише T-online.

Одним з найбільших провалів в арсеналі воєначальника путіна є основний бойовий танк Т-14 «Армата». Вперше представлена на параді перемоги в москві 9 травня 2015 року новітня російська розробка повинна була легко конкурувати з останнім поколінням західних танків. Після демонстрації військові НАТО були стривожені і побоювалися, що «Армата» може перевершити їхні власні танки. Тим часом, від цього страху залишилося не так вже й багато.

Оборонна компанія «Уралвагонзавод» мала поставити 2300 танків «Армата» російській армії до 2020 року — достатньо, щоб замінити застарілий танковий парк радянських часів. Однак вже у 2018 році стало зрозуміло, що цього не станеться. Наприкінці 2021 року виробник оголосив, що 40 Т-14 будуть поставлені до кінця 2023 року, але навіть це зараз виглядає як видавання бажаного за дійсне. У квітні російська пропаганда стверджувала, що перші Т-14 вже перебувають на озброєнні в Україні. Однак, за даними української армії, жоден з них не був помічений на полі бою. Наприкінці серпня кремль заявив, що відкликав «Армати» з України для того, щоб провести «доопрацювання» машин.

РЕКЛАМА

Що Т-14 для російських сухопутних військ, то Су-57 для російських військово-повітряних сил. Згідно з пропагандою, цей багатоцільовий бойовий літак може конкурувати із західними винищувачами п'ятого покоління, такими як F-35. Нещодавно москва заявила, що розробила нову крилату ракету, яка може бути прихована у фюзеляжі бомбардувальника. Такий тип озброєння дозволяє малопомітним літакам залишатися невидимими для радарів. Однак існують значні сумніви щодо реальних можливостей Су-57, представленого в 2010 році.

За швидкістю і маневреністю Су-57 поступається західним аналогам. Крім того, Су-57 легко виявляється в інфрачервоному і радіолокаційному діапазонах і не може відповідати вимогам винищувача останнього покоління з точки зору можливостей зв'язку та обміну даними, автоматичного управління польотом і захоплення цілей.

РЕКЛАМА

«Це „брудний літак“, чиї численні несправності змушують радари противника яскраво сяяти», — цитував американського авіаційного інженера бізнес-журнал Business Insider у 2017 році.

У доповіді йдеться про те, що кремль знає про недоліки Су-57 і тому різко скоротив кількість замовлених одиниць.

РЕКЛАМА

«Незалежно від його сумнівних можливостей, низька кількість замовлень з москви показує, що Су-57 вже провалився», — повідомляло тоді видання Business Insider.

Нагадаємо, за даними українських джерел, путінські війська зараз навіть утримуються від розгортання Су-57 в районах, де вони можуть бути вражені українською протиповітряною обороною.

Раніше повідомлялося, що генерал Ходжес розповів, що повинно стати метою контрнаступу ЗСУ.

263

Читайте нас у Facebook та Instagram