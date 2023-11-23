путін любить людожерів: ще одного канібала помилували за участь у вбивстві українців

У росії після помилування сатаніста, який вбивав та їв людей, на волю випустили ще одного людожера. З колонії звільнили Дениса Горіна із Сахалінської області — людожера, який убив як мінімум чотирьох людей. Його відправили на війну проти України, повідомляє Сибирь.Реалии.

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Сусід Горіна на ім'я Дмитро підтвердив цю інформацію журналістам. Він додав, що Горін зараз перебуває у шпиталі Южно-Сахалінська.

Вперше Горін був засуджений у 2003 році за вбивство та знущання над тілом убитого. Йому присудили 10 років суворого режиму. За зразкову поведінку він вийшов з колонії з УДЗ у 2010 році.

У червні 2011 року брати Денис та Євген Горіни жорстоко побили людину. Поки потерпілий був непритомний, Євген Горін добив його ножем. У січні 2012 року брати Горіни зарізали ще одну людину.

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Влітку 2012 року було розкрито щонайменше четверте вбивство, скоєне Денисом Горіним. За версією слідства, у листопаді 2010 року він спочатку вбив людину, а потім зрізав з ніг трупа м'ясо, яке промив, поклав у холодильник, а потім з'їв. Суд засудив Горіна на 22 роки виправної колонії особливого режиму.

Місяць тому на сторінці Горіна у соцмережі з'явилося нове фото — у військовій формі із Z-символікою на рукаві.

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«Зараз він у Южно-Сахалінську, у шпиталі, середньої тяжкості поранення. Вважай, на волі, помилуваний, пів строку як з куща. Але, думаю, ненадовго він на волі. Рідні його жертв усе пам'ятають», — повідомив його сусід Дмитро.

Зазначимо, що до листопада, за підрахунками журналістів, президент росії володимир путін помилував не менше 17 осіб, засуджених раніше за вбивство. Усі вони брали участь у війні проти України та повернулися з фронту на волю. Деякі вже скоїли нові злочини.

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Як писали «ФАКТИ», у російській Карелії «вагнерівець», який повернувся з війни, скоїв масове вбивство.

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