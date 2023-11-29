Зобов'язані платити: з евакуйованих українців стягуватимуть податки на землю та нерухомість на окупованій території

В Україні продовжать стягувати плату за землю та податок на нерухомість із фізичних та юридичних осіб на територіях, де прийнято рішення про обов'язкову евакуацію населення. Про це повідомила народна депутатка Ніна Южаніна.

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«Мої пропозиції щодо звільнення від оподаткування громадян та бізнесу у період обов'язкової евакуації населення були відхилені представниками Мінфіну та ДПС під час робочих груп у податковому комітеті ВРУ (Мінфін пропонує лише щоб пільги надавали виключно місцеві ради). Рішення про обов'язкову евакуацію населення можуть прийматися урядом, військовими адміністраціями, органами місцевого самоврядування та враховують небезпеку для життя та здоров'я громадян, необхідність їх вивезення у безпечні райони», — написала вона.

За інформацією Мінреінтеграції на сьогодні рішення про обов'язкову евакуацію населення прийняті щодо:

▪️Донецька область — усіх населених пунктів;

▪️Сумська область — 115 населених пунктів (81 на територіях можливих бойових дій);

▪️Харківська область — 78 населених пунктів (46 на територіях можливих бойових дій);

▪️Херсонська область — 65 населених пунктів (31 на територіях можливих бойових дій);

▪️Запорізька область — 5 населених пунктів (2 на територіях можливих бойових дій).

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«Зупиняються підприємства, люди вимушено залишають свої домівки, а влада наполягає, що податки (за те, чим апріорі не можеш користуватися) необхідно продовжувати там платити», — написала Южаніна.

Раніше «ФАКТИ» писали, скільки людей та в яких умовах живуть в Херсоні через рік після його звільнення.

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