На Харківщині примусово евакуюють дітей

На Харківщині ухвалили рішення про примусову евакуацію дітей. Йдеться про дітей з їхніми родинами з 66 прифронтових населених пунктів. Про це повідомили в Мінреінтеграції.

РЕКЛАМА

«Через складну безпекову ситуацію на Харківщини схвалено примусову евакуацію 275 дітей з їхніми родинами із 66 населених пунктів. Її проведуть із Кіндрашівської, Куп’янської, Курилівської, Петропавлівської, Дворічанської та Вільхуватської територіальних громад Куп’янського району Харківської області», — йдеться у повідомленні.

Евакуація планується протягом 45 діб. Діти мають виїжджати в супроводі одного з батьків або опікуна.

Їх забезпечать безоплатним прихистком, гуманітарною допомогою, психологічною підтримкою тощо. Розгорнуто збірний і приймальний пункти евакуації.

Евакуація здійснюється безкоштовно. Записатись можна у місцевих органах влади. Бажаючі можуть зателефонувати на гарячу лінії Харківської ОВА або на гарячу лінію Мінреінтеграції.

РЕКЛАМА

Харків та область майже щодня обстрілюють росіяни з території рф. Ворог намагається наступати на Куп’янському напрямку з метою знов окупувати Куп'янськ. Українські захисники щодня відбивають десятки атак противника.

РЕКЛАМА

117

Читайте нас у Facebook та Instagram