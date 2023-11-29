«Мій дім трясся від вибухів»: Ектор-Хіменес Браво показав свою пошкоджену уламками дрона квартиру

Відомий шеф-кухар та ведучий «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який нещодавно наважився на операцію з пересадки волосся, розповів про наслідки нещодавньої атаки дронами на Київ. Тоді від уламків постраждав багатоквартирний будинок, в якому Ектор мешкає. В його квартиру також потрапив уламок, який розбив вікно у спальні.

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«У мій будинок влучило дуже багато уламків дрона, мій дім трясся від вибухів. Це був просто жах, не лише для всього Києва та області, а й для всієї України. Усвідомлення того, що частинка дрона потрапила до твоєї спальні… Жах…», — написав Ектор в сторіз та показав фото розбитого вікна.

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На думку шефкухаря, це дрібниці, порівняно з тим, що постраждав дитячий садок. Ектор закликав не забувати про потреби наших захисників та допомагати їм донатами.

«Я відчуваю, що дуже багато людей забули, що в нас є війна… У нас йде війна! Це жах! Тому потрібно щодня допомагати одне одному, ЗСУ. Будь ласка, допомагайте. Це важливо», — підкреслив Ектор.

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Нагадаємо, 25 листопада ворог завдав масованого удару безпілотниками по Україні.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

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