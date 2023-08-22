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Шоу-бізнес

Заради операції: Ектор Хіменес-Браво зізнався, навіщо поголив голову

19:23 22 серпня 2023
Ектор Хіменес-Браво

Відомий шеф-кухар та ведучий «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво, який нещодавно поголив голову, зізнався, навіщо він це зробив. Шоумен наважився зробити операцію з пересадку волосся. Він показав, як відбувався процес та поділився своїми відчуттями.

За словами Ектора, операцію робили в Дніпрі. Спочатку пацієнту позначили ділянки, куди пересаджували волосся, а потім відбувалася сама маніпуляція. Хіменес-Браво каже, що процедура була безболісною.

Поки лікарі робили свою справу, Ектор дивився телевізор та знімав сторіс.

«Протягом процедури я кайфував та дивився „Шрека“. Я зараз в процесі пересадки. Бачите? Все спокійно, не боляче. У лікаря золоті руки! Волосся буде багато», — поділився Ектор.

Він запевнив, що після операції почувається чудово та очікує, що скоро у нього виросте густа шевелюра.

«А це я одразу після процедури. Вже в очікуванні волосся, як у Рапунцель», — поділився знаменитість.

Раніше «ФАКТИ» писали про те, що акторка Анна Саліванчук змінила зачіску, щоб виглядати молодшою.

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