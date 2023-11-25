У мережі показали наслідки нічної атаки дронів на Київ (фото, відео)

В Київській міській військовій адміністрації уточнили інформації щодо наслідків повітряної атаки на столицю дронами-камікадзе у ніч проти суботи, 25 листопада.

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«В результаті нападу постраждало 5 людей. З них три гострих реакції на стрес, ще у у двох різані рани кінцівок. Усім вчасно надана медична допомога. Наймолодшій, дитині, — 11 років, найстаршій — 65 років», — повідомив начальник КМВА Сергій Попко.

Фото ДСНС

Фото ДСНС

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Фото ДСНС

За його словами, під час наймасованішої повітряної атаки БпЛА по Києву силами та засобами ППО було уражено понад шість десятків повітряних цілей.

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Фото ДСНС

Фото ДСНС

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Тим часом мешканці Києва викладають у мережу відео з наслідками ворожої атаки.

Наразі так виглядає дім в Солом`янському районі та квартира.

Уламки «шахеда» впали на дитячий садочок.

Мешканці району розповідають, що їм довелося пережити.

Тим часом в ДТЕК констатують, що ворог поновив масовані атаки по енергетичній інфраструктурі. Так, через обстрілі у Києві без світла залишилилися:

151 житловий будинок,

75 домівок приватного сектору,

12 установ.

«Через масовану атаку зникло електропостачання у 16 тисячах домівках Київської області. Енергетики ДТЕК виїхали на місце і оперативно повернули світло. Без живлення залишається 296 родин у Вишгородському районі області», — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що вночі ворог запустив по Україні близько 75 «шахедів», 71 з яких збили Сили оборони України.

Фото ДСНС

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