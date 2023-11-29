В Україні створено реєстр педофілів: скільки «любителів дітей» нарахували в країні

В Україні триває боротьба зі злочинами на сексуальному ґрунті. Зокрема, сформовано реєстр засуджених за злочини стосовно дітей на сексуальному ґрунті. Це стане запобіжником від контакту зі злочинцями, повідомляє Офіс Генерального прокурора.

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«Офіс Генерального прокурора завершив базовий етап наповнення Єдиного реєстру осіб, засуджених за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої особи. Реєстр — автоматизована електронна база даних, створена для забезпечення збирання, зберігання, захисту, обліку, пошуку, узагальнення даних про осіб, які вчинили кримінальні правопорушення цієї категорії. До нього увійшли також і ті, чия судимість за злочини знята або погашена в установленому законом порядку», — йдеться у повідомленні.

Наразі за участі ювенальних прокурорів до Реєстру внесено дані про всіх кривдників дітей, які вчинили злочини до його створення. Це більш ніж 600 злочинців.

«Сформований реєстр стане запобіжником повторного вчинення злочинів проти статевої недоторканості дітей. Особа потрапляє до електронної бази на підставі обвинувального вироку суду, який набрав законної сили. До неї вносяться відомості щодо прізвища, імені, по батькові засудженого, дати народження, місця проживання чи перебування, злочину, за який його було засуджено. Також вона міститиме дані про кримінальне покарання, фактично відбуте ним покарання та порушення правил адміністративного нагляду», — повідомили у відомстві.

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Доступ до реєстру матимуть визначені законодавством коло осіб. Окрім правоохоронців, це будуть директори шкіл і садочків, керівники державних адміністрацій та голови органів місцевого самоврядування. Завдяки цій можливості вони зможуть убезпечити дітей від контакту з особами, які вчинили кримінальні правопорушення на сексуальному ґрунті. І як результат у майбутньому — попередження злочинності стосовно малолітніх та неповнолітніх.

Наразі ювенальні прокурори системно працюють для подальшого наповнення реєстру.

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Як писали «ФАКТИ», кілька місяців тому перехожий врятував дитину від зґвалтування у київському парку, а під Києвом упіймали педофіла, який ґвалтував власну онуку.

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