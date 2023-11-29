«Репутація євро під загрозою»: у ЄС уже не хочуть використати заморожені активи росії на благо України

Після того, як у G7 домовилися не віддавати росії заморожені 280 млрд доларів, в Центробанку ЄС заявили, що є інші шляхи фінансування відновлення, ніж розморожувати російські активи на користь нашої держави. Скерування прибутку від заморожених активів рф для допомоги у відновленні України зашкодить репутації валюті євро. Про це віцепрезидент Європейського центрального банку Луїс де Гіндос заявив у інтерв'ю виданням De Standaard і La Libre Belgique, зі стенограмою якого можна ознайомитися на сайті ЄЦБ.

РЕКЛАМА

Віцепрезидент Європейського центрального банку наголосив, що виступає за допомогу Україні та її підтримку в будь-який можливий спосіб, але «позиція банку щодо використання дивідендів і відсотків від заморожених активів зрозуміла».

На думку де Гіндоса, допомога Україні — це глобальне рішення, зокрема, за участю всіх членів G7. Ба більше, потрібно діяти обережно, оскільки «це може призвести до репутаційної шкоди».

«Ми маємо вийти за межі цього конфлікту в ізоляції, і це може мати наслідки для євро як безпечної валюти. Євро є другою за вагомістю валютою у світі, і ми маємо враховувати його довгострокову репутацію», — додав Гіндос.

РЕКЛАМА

За словами де Гіндоса, є інші шляхи фінансування відновлення України.

Як писали «ФАКТИ», Мін'юст США домагається від Конгресу дозволу передати Україні гроші російських олігархів.

РЕКЛАМА

Фото: Pixabay

РЕКЛАМА

184

Читайте нас у Facebook та Instagram