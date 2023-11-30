Окупанти запустили по Україні 20 «шахедів» та 8 ракет: постраждало багато людей, серед них діти

В ніч на 30 листопада ворог знов атакував Україну ракетами та ударними дронами. Сили ППО знищили 14 з 20 «шахедів», повідомили в Командуванні Повітряних сил.

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Дрони росіяни запускали з окупованого Криму та Приморсько-Ахтарська Краснодарського краю рф.

В результаті бойової роботи знищено 14 ударних БпЛА. Протиповітряна оборона працювала у південних, східних та центральних областях.

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Крім того, окупанти завдали удару по Донеччині вісьмома зенітними керованими ракетами С-300, зазначили військові.

Шість ракет С-300 росіяни вночі запустили по Покровському району Донеччини, уточнив керівник МВС Ігор Клименко.



За його інформацією, під обстріл потрапили Покровськ, Новогродівка та Мирноград. Постраждало 10 людей, серед них 4 дитини. Ще п’ятьох людей шукають під завалами.

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Зокрема, у Покровську серед постраждалих родина з двома дітьми: 16-річним хлопцем та 6-місячним немовлям. Також поранення отримав ще 13-річний хлопчик. Попередньо пошкоджено багатоквартирний та 9 приватних будинків, відділ поліції, автомобілі, гаражі.

«Один зі снарядів вибухнув на подвір’ї будинку, де мешкала родина з двома дітьми. Внаслідок обстрілу було зруйновано дах та стіни оселі, сім’я опинилася під завалами», — пише Клименко.

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Парамедик поліції допоміг вибратися з-під руїн чоловіку, в якого на руках було закривавлене немовля. Оглянувши хлопчика, поліцейський закутав його та швидко доставив до лікарні. Загрози життю піврічного Ілая немає.

У Новоградівці ракета влучила у багатоповерховий будинок. Поранено 13-річну дитину. Наразі на місці ракетного удару продовжують працювати поліцейські та працівники ДСНС. Під завалами імовірно можуть знаходитися ще 5 людей, серед них дитина.

По Мирнограду росіяни вдарили 2 ракетами з ЗРК С-300. Руйнувань зазнав відділ поліції.

«На місцях влучань всю ніч працюють ДСНС та поліція. Пошуково-рятувальна операція триває, поліцейські документують наслідки російських ударів», — пише Клименко.

Нагадаємо, вчора вночі ворог вдарив по Хмельницькій області «шахедами» та керованами ракетами по півдню України. Всього було задіяно 21 ударний БплА та 3 керовані авіаційні ракети Х-59. В результаті бойової роботи всі ворожі цілі було знищено.

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