Вночі противник масово атакував дронами-камікадзе Хмельницьку область

У ніч проти середи, 29 листопада, року противник здійснив чергову атаку України ударними БпЛА типу «Shahed» та ракетами.

Як зазначають в командуванні Повітряними Силами ЗСУ, баражуючі боєприпаси запускалися з напрямку Приморсько-Ахтарськ (рф), а керовані авіаційні ракети Х-59 — з повітряного простору окупованої Херсонщини.

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«Усього в ударі було задіяно 21 ударний БплА „Shahed-136/131“ та 3 керовані авіаційні ракети Х-59. Основний напрямок удару безпілотників — Хмельниччина, ракет — південь країни. В результаті бойової роботи усі ворожі ударні БпЛА знищено в межах Одеської, Миколаївської, Дніпропетровської, Київської, Херсонської, Запорізької та Хмельницької областей. Також знищено дві керовані авіаційні ракети на Миколаївщині. Третя — не досягла бажаної цілі», — йдеться у повідомленні.

За даними Генштабу ЗСУ, згалом протягом доби, що минула, ворог завдав 14 ракетних та 80 авіаційних ударів, здійснив 68 обстрілів з реактивних систем залпового вогню по позиціях наших військ та населених пунктах. Під артилерійським вогнем опинилися понад 100 населених пунктів Чернігівської, Сумської, Харківської, Луганської, Донецької, Запорізької, Дніпропетровської та Херсонської областей. Внаслідок російських терористичних атак, на жаль, є загиблі та поранені серед цивільного населення. Руйнувань та пошкоджень зазнали приватні житлові будинки та інша цивільна інфраструктура. Так, на Дніпропетровщині вопрог поцілив у Нікополі в житловий будинок, а на Сумщині в місті Середина-Буда зруйновано щонайменше 5 приватних будинків, є жертви.

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На фронті зафіксовано 87 бойових зіткнень:

На Куп’янському напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії біля Синьківки та Петропавлівки Харківської області, де Силами оборони відбито 5 атаки.

На Лиманському напрямку наші воїни відбили 4 атаки окупантів поблизу Тернів Донецької області.

На Бахмутському напрямку противник вів штурмові дії в районах Богданівки, Кліщіївки, Андріївки та Північного Донецької області. Тут українські захисники відбили 16 атак. В свою чергу, Сили оборони України продовжують штурмові дії південніше Бахмута Донецької області, завдають ворогу втрат у живій силі та техніці, закріплюються на досягнутих рубежах.

На Авдіївському напрямку ворог не полишає спроб оточити Авдіївку. Наші воїни стійко тримають оборону, завдаючи загарбникам значних втрат. Безуспішними були наступальні дії противника південніше Новокалинового, Степового, Авдіївки, Тоненького та Первомайського Донецької області, де Силами оборони відбито 27 атак.

На Мар’їнському напрямку українські захисники відбили 17 атак ворога в районах Красногорівки, Мар’їнки та Новомихайлівки Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник вів безуспішні штурмові дії південно-західніше Старомайорського та Водяного Донецької області.

На Запорізькому напрямку ворог вів безуспішні штурмові дії західніше Вербового та Роботиного Запорізької області, де наші захисники відбили 9 атак противника.

На Мелітопольському напрямку Сили оборони України продовжують ведення наступальної операції.

Н Херсонському напрямку ЗСУ надалі утримують зайняті позиції на лівобережжі Дніпра, продовжують вести контрбатарейну боротьбу, наносять вогневе ураження по тилах противника.

Протягом минулої доби авіація Сил оборони завдала 13 ударів по районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та 3 — по зенітно-ракетних комплексах противника. Підрозділи ракетних військ уразили пункт управління, 5 засобів протиповітряної оборони, 9 артилерійських засобів, склад боєприпасів та станцію радіоелектронної боротьби противника.

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Втрати особового складу ворожої армії склали 1140 військових. Сили оборони України знищили 32 ворожі артсистеми, 27 бойових броньованих машин та 15 танків.

Фото Генштабу

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Раніше британський військовий експерт, полковник армії Великої Британії у відставці Глен Грант, коментуючи дії ЗСУ на лівобережжі Херсонщини, зазначив, що українські підрозділи повільно просуваються вперед, і що їхній рух триватиме, оскільки росія зараз не має можливості відтіснити їх назад. На його думку, переломний момент має статися чи то в Запорізькій, чи то в Херсонській області. І це — лише питання часу.

Фото зі сторінки Сергія Наєва у соцмережах

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