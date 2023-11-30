Помер ексдержсекретар США Генрі Кіссінджер

Американський політик Генрі Кісінджер помер 29 листопада у своєму будинку в штаті Коннектикут.

Про смерть повідомила його консалтингова фірма, передає Reuters.

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Хайнц Альфред Кіссінджер народився у німецькому місті Фюрт 27 травня 1923 року. Бувши ортодоксальним євреєм, він переслідувався з боку нацистів. У 1938 році його сім'я втекла з Німеччини до Нью-Йорка, де він став громадянином США в 1943 році.

Під час Другої світової війни Кіссінджер боровся у складі 84-ї піхотної дивізії армії США. Він служив перекладачем у розвідці та допомагав затримувати нацистів. За свої заслуги він був відзначений Бронзовою зіркою.

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Генрі Кіссінджер зіграв важливу роль у багатьох знакових подіях 1970-х років, які змінили хід світової історії. Він брав участь у переговорах щодо припинення війни у В'єтнамі, нормалізації відносин між США та Китаєм, обмеження ядерної зброї та покращення відносин між Ізраїлем та арабськими країнами.

Кіссінджер — лауреат Нобелівської премії миру 1973 року «За спільні переговори про припинення вогню у В'єтнамі в 1973 році». Нагорода отримана разом з Ле Дик Тхо з Північного В'єтнаму. Тхо відмовився від премії, на тій підставі, що їхня робота ще не принесла миру, а два члени Нобелівського комітету подали у відставку через цей вибір.

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Після припинення державної служби у 1977 році Кіссінджер продовжував підтримувати стосунки з Джорджем Бушем-старшим. Коли Буш став президентом, він запропонував Кіссінджеру очолити комісію з розслідування терактів 11 вересня, але той відмовився, оскільки не хотів розкривати інформацію про своїх клієнтів консалтингового бізнесу.

Зазначимо, що Генрі Кіссінджер по-різному висловлювався про війну в Україні. У статті журналу The Spectator від 12 грудня 2022 року він припустив, що найкращий варіант врегулювання війни в Україні — повернення до кордонів 24 лютого — військовим чи переговорним шляхом із можливим проведенням референдумів на спірних територіях.

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Через місяць, виступаючи на Всесвітньому економічному форумі в Давосі, Кіссінджер сказав, що Україна має стати членом НАТО, але це буде «доцільним» після того, як буде забезпечено мир. Президент України Володимир Зеленський, виступаючи на цьому ж форумі, привітав підтримку Кіссінджера.

«Я радий, що пан Кіссінджер змінив свою думку. Для нас сьогодні пріоритет, щоб відомі люди визнавали велику помилку саме Путіна (Володимир Путін, російський диктатор — ред.) і визнавали, що це агресія саме Росії. І щоб вони політично тиснули на Росію, щоб вона завершила цю криваву агресію», — заявив президент.

Як повідомляли «ФАКТІ», у жовтні помер ще один лауреат Нобелівської премії миру Мартті Ахтісаарі. Йому було 86 років. Фінський політик і державний діяч сприяв припиненню військових конфліктів у Північній Ірландії, Індонезії, Косово.

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